امروز صورت گرفت؛
مهاجرانی از نیروهای امدادی هلال احمر مستقر در مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد
سخنگوی دولت، با حضور در میان امدادگران جمعیت هلال احمر مستقر در مراسم تشییع رهبر شهید، از تلاشها و خدمات نیروهای عملیاتی این جمعیت قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح امروز با حضور در میان امدادگران جمعیت هلال احمر مستقر در مراسم تشییع رهبر شهید، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به عزاداران قرار گرفت.
مهاجرانی در گفتوگو با نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر، از تلاشها و خدمات شبانهروزی آنان در ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی به شرکتکنندگان در این مراسم قدردانی کرد.
امدادگران جمعیت هلال احمر در طول برگزاری مراسم، با استقرار در نقاط مختلف مسیر تشییع، خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز عزاداران را ارائه میکنند.