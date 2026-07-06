به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حاشیه حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: ملت ایران ملتی حق‌شناس و قدردان هستند و امروز تصویر حق‌شناسی و قدرشناسی ملت ایران از رهبر شهید را می‌بینیم.

وی با بیان اینکه رهبر شهید سالیان سال برای ملت زحمت کشید و برای تمام اقشار مختلف دلسوز و مهربان بود و افتخار ایجاد کرد، افزود: امروز در یک مصاف سنگین با دشمنان قرار داریم و دنیا تماشاگر قدرشناسی ملت ایران از رهبر شهید است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: مردم فهم و تحلیل دقیقی داشتند. ملت ایران رشید هستند و فهم آنها اینگونه است که اصل و فرع را قاطی نمی‌کنند. امروز ارائه تصویر قوی ملت ایران در پشتیبانی از ایران، نظام، رهبر جدید و قدرشناسی از رهبر شهید را می‌بینیم.

حضرتی با اشاره به حضور پر شور ملت در خیابان‌ها برای تشییع پیکر رهبر شهید، ادامه داد: از سه‌راه تهرانپارس گرفته تا میدان آزادی مملو از جمعیت و اقشار مختلف است. همه آمدند با رهبر خود وداع و بیعت کنند که آرمان‌های امام خمینی (ره) و امام شهید را دارند و پاسدار این آرمان‌ها هستند.

وی حضور پرشور مردم در مراسم وداع و تشییع را به منزله یک رسانه توصیف کرد و افزود: این حضور میلیونی و قبل از آن حضور شبانه مردم در میادین و خیابان‌ها به منزله رسانه‌ای قدرتمند و رویدادی خبری و مهم توجه جهان را به ایران و قدردانی مردم از رهبر شهیدشان جلب کرد.

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