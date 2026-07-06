حضرتی در جمع خبرنگاران:
حضور میلیونی مردم، رسانهای قدرتمند برای نمایش قدرشناسی از رهبر شهید است
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را نماد حقشناسی ملت ایران و رسانهای قدرتمند برای نمایش حمایت مردم از ایران، نظام و رهبر جدید دانست و گفت که جهان امروز نظارهگر قدرشناسی ملت ایران از رهبر شهید است.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حاشیه حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: ملت ایران ملتی حقشناس و قدردان هستند و امروز تصویر حقشناسی و قدرشناسی ملت ایران از رهبر شهید را میبینیم.
وی با بیان اینکه رهبر شهید سالیان سال برای ملت زحمت کشید و برای تمام اقشار مختلف دلسوز و مهربان بود و افتخار ایجاد کرد، افزود: امروز در یک مصاف سنگین با دشمنان قرار داریم و دنیا تماشاگر قدرشناسی ملت ایران از رهبر شهید است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تصریح کرد: مردم فهم و تحلیل دقیقی داشتند. ملت ایران رشید هستند و فهم آنها اینگونه است که اصل و فرع را قاطی نمیکنند. امروز ارائه تصویر قوی ملت ایران در پشتیبانی از ایران، نظام، رهبر جدید و قدرشناسی از رهبر شهید را میبینیم.
حضرتی با اشاره به حضور پر شور ملت در خیابانها برای تشییع پیکر رهبر شهید، ادامه داد: از سهراه تهرانپارس گرفته تا میدان آزادی مملو از جمعیت و اقشار مختلف است. همه آمدند با رهبر خود وداع و بیعت کنند که آرمانهای امام خمینی (ره) و امام شهید را دارند و پاسدار این آرمانها هستند.
وی حضور پرشور مردم در مراسم وداع و تشییع را به منزله یک رسانه توصیف کرد و افزود: این حضور میلیونی و قبل از آن حضور شبانه مردم در میادین و خیابانها به منزله رسانهای قدرتمند و رویدادی خبری و مهم توجه جهان را به ایران و قدردانی مردم از رهبر شهیدشان جلب کرد.