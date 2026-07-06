امروز؛
همتی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حاضر شد
کد خبر : 1809508
رییس کل بانک مرکزی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور یافت.
به گزارش ایلنا،عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران، صبح امروز در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور یافت.
همتی با حضور در جمع عزاداران و تشییعکنندگان، در آیین بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان و شخصیتهای سیاسی و کشوری در فضایی آکنده از اندوه و حماسه در حال برگزاری است.