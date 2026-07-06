همتی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حاضر شد

به گزارش ایلنا،عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، صبح امروز در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور یافت.

همتی با حضور در جمع عزاداران و تشییع‌کنندگان، در آیین بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و کشوری در فضایی آکنده از اندوه و حماسه در حال برگزاری است.

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