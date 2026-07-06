مجید انصاری در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران

به گزارش ایلنا،حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صبح امروز در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران حضور یافت.

انصاری با حضور در میان عزاداران، به جمع تشییع‌کنندگان پیوست و در آیین بدرقه پیکر مطهر آقای شهید ایران شرکت کرد.

مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و کشوری در حال برگزاری است.

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