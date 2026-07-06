امروز صورت گرفت؛
مجید انصاری در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران
معاون حقوقی رئیسجمهور، صبح امروز با حضور در جمع عزاداران، در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران شرکت کرد.
به گزارش ایلنا،حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، صبح امروز در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران حضور یافت.
انصاری با حضور در میان عزاداران، به جمع تشییعکنندگان پیوست و در آیین بدرقه پیکر مطهر آقای شهید ایران شرکت کرد.
مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و شخصیتهای سیاسی و کشوری در حال برگزاری است.