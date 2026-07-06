به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فضای مجازی از دیدگاه رهبر انقلاب، ابزاری برای نمایش حماسه‌های مردمی است. برای نمونه، حضور پرشور مردم در مراسم‌های باشکوه ملی، حماسه‌ای است که باید از طریق ظرفیت‌های دیجیتال به گوش جهانیان برسد. هدف ما این است که از طریق این بستر، پیام وحدت، انسجام و پیوند عمیق میان مردم و نظام را به همه جهان مخابره کنیم تا جهانیان بدانند مردم ما تا آخرین نفس برای عزت و اصالت ایران ایستادگی می‌کنند.

هاشمی با اشاره به حضور گسترده و باصلابت مردم در صحنه‌های اخیر و وظایف مسئولان، افزود: مردم ما حقیقتا ملت شریف، بصیر و آگاهی هستند که در همه عرصه‌های انقلاب، پای کار کشور و نظام ایستاده‌اند. این حضور حداکثری و هوشمندانه، مسئولیت ما را در دو سطح تعریف می‌کند.

وی ادامه‌داد: نخست؛ اینکه این مشارکت، مسئولیت ما را برای ارائه خدمات باکیفیت و شایسته به این مردم عزیز دوچندان می‌کند. ما به عنوان مسئولان، پس از این صحنه‌های باشکوه، با وظیفه‌ای مضاعف روبه‌رو هستیم تا تلاش خود را برای خدمتگزاری به این ملت امیدوار و بااصالت به کار بگیریم. دوم؛ اینکه این حضور، گواهی بر حقانیت مسیر ماست و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، هویت خود را از همین مردم می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسش خبرنگای ایرنا مبنی بر تراکم بالای جمعیت در مراسم‌های ملی، وضعیت پوشش شبکه و اینترنت در استان‌های اصلی و آمادگی‌های لازم برای جلوگیری از اختلالات، خاطرنشان‌کرد:‌ همکاران ما در تمامی حوزه‌ها و اپراتورهای اصلی کشور، برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیقی را برای پوشش گسترده در سه استان تهران، خراسان رضوی و قم انجام داده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: در شهر تهران، به طور مشخص برای پوشش محل برگزاری مراسم در مصلی، از ترکیب ظرفیت‌های شبکه ثابت با محوریت فیبر نوری و همچنین ظرفیت‌های شبکه سیار استفاده شد. همچنین برای تضمین کیفیت ارتباطات در نقاط با تراکم جمعیت بسیار بالا، از تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای نظیر بالن‌های فضایی و تجهیزات سیار اپراتورهای همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل) استفاده خواهیم کرد.

هاشمی تاکید کرد: هدف نهایی ما این است که مردم بتوانند بدون هیچ محدودیتی، روایت خود و حماسه‌های این مراسم را به طور مستقیم به جهانیان مخابره کنند.

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