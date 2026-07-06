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حضور حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، پدر زهرای ۱۴ ماهه شهید، در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

حضور حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، پدر زهرای ۱۴ ماهه شهید، در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1809497
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داماد رهبر شهید انقلاب و پدر زهرای ۱۴ ماهه که در جریان حمله به بیت رهبری به شهادت رسید، صبح امروز در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و فرزندش حضور یافت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، داماد رهبر شهید انقلاب، صبح امروز در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده وی و فرزندش حضور یافت.

زهرا، دختر ۱۴ ماهه حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، در جریان حمله آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری به شهادت رسید و پیکر وی نیز در این مراسم تشییع شد.

حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی در کنار خیل عظیم مردم عزادار و دیگر حاضران، در آیین وداع و تشییع خانواده رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.

حضور حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، پدر زهرای ۱۴ ماهه شهید، در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

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