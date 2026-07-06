به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، داماد رهبر شهید انقلاب، صبح امروز در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده وی و فرزندش حضور یافت.

زهرا، دختر ۱۴ ماهه حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، در جریان حمله آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری به شهادت رسید و پیکر وی نیز در این مراسم تشییع شد.

حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی در کنار خیل عظیم مردم عزادار و دیگر حاضران، در آیین وداع و تشییع خانواده رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.

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