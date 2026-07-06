امروز صورت گرفت؛
حضور حجتالاسلام محمدی گلپایگانی، پدر زهرای ۱۴ ماهه شهید، در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
داماد رهبر شهید انقلاب و پدر زهرای ۱۴ ماهه که در جریان حمله به بیت رهبری به شهادت رسید، صبح امروز در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و فرزندش حضور یافت.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمدی گلپایگانی، داماد رهبر شهید انقلاب، صبح امروز در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده وی و فرزندش حضور یافت.
زهرا، دختر ۱۴ ماهه حجتالاسلام محمدی گلپایگانی، در جریان حمله آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری به شهادت رسید و پیکر وی نیز در این مراسم تشییع شد.
حجتالاسلام محمدی گلپایگانی در کنار خیل عظیم مردم عزادار و دیگر حاضران، در آیین وداع و تشییع خانواده رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.