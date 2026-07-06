عبدلیانپور:
جامعه حقوقی پیگیری مجازات عاملان شهادت رهبر شهید را تا تحقق عدالت ادامه میدهد
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مطالبه امروز ملت ایران، پیگیری حقوقی و مجازات آمران و عاملان شهادت رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ است، از ثبت بیش از سه میلیون اعطای وکالت در سامانه «نبرد حقوقی» خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید با اشاره به حضور گسترده و کمنظیر مردم در این آیین اظهار کرد: آنچه امروز در صحنههای وداع و تشییع مشاهده میشود، صرفاً حضور در یک مراسم سوگواری نیست، بلکه نمایش وفاداری ملتی است که بیش از سه روز است خستگیناپذیر و با شور و احساس وصفناپذیر در صحنه حضور دارد تا با رهبر شهید خود وداع کند.
وی افزود: رهبر شهید شخصیتی بود که عمر خود را صرف عزت، استقلال، پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی کرد و امروز این حضور پرشکوه مردمی نشان میدهد که راه، اندیشه و آرمانهای او همچنان در قلب ملت ایران زنده است. مردم با حضور خود ثابت کردند که شهادت رهبران و فرزندان این سرزمین نه تنها آنان را از آرمانهایشان دور نمیکند، بلکه عزم آنان را برای دفاع از حق و عدالت مستحکمتر میسازد.
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اینکه در کنار این وداع تاریخی، یک مطالبه ملی نیز در میان مردم شکل گرفته است، تصریح کرد: مطالبه اصلی ملت ایران امروز پیگیری حقوقی، شناسایی، تعقیب و مجازات آمران و عاملان شهادت رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه است. این مطالبه باید از مسیرهای حقوقی و قانونی داخلی و بینالمللی دنبال شود و جامعه حقوقی کشور خود را موظف به تحقق آن میداند.
عبدلیانپور ادامه داد: یکی از اقدامات مهم مرکز وکلا در این مسیر، راهاندازی سامانه «نبرد حقوقی» است. ما معتقدیم پیگیری این پرونده صرفاً وظیفه نهادهای حقوقی نیست، بلکه مردم نیز باید در این مطالبهگری تاریخی نقشآفرین باشند. به همین منظور در میان جمعیت حاضر در مراسم، از طریق اطلاعرسانی مستقیم و ایجاد زیرساختهای فنی لازم، زمینه مشارکت مردم در این نبرد حقوقی فراهم شده است.
وی گفت: افراد میتوانند تنها با اسکن کیوآرکدهای پیشبینیشده یا مراجعه به سامانه «نبرد حقوقی»، به صورت رسمی و الکترونیکی به مرکز وکلای قوه قضاییه وکالت دهند تا فرآیند طرح دعوا علیه متجاوزان و آمران و عاملان این جنایت در محاکم داخلی و بینالمللی آغاز شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مردم ایران میتوانند با مراجعه به سامانه https://nabardehoghooghi.ir به صورت مستقیم به مرکز وکلای قوه قضاییه برای طرح دعوا در مراجع داخلی و بینالمللی وکالت دهند و سهم خود را در خونخواهی رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان و دیگر شهدای راه وطن ایفا کنند.
وی با بیان اینکه تا روز گذشته بیش از سه میلیون اعطای وکالت از طریق این سامانه ثبت شده است، تأکید کرد: نبرد حقوقی علیه عاملان این جنایت، مطالبهای ملی و فراتر از مرزهای ایران است و جامعه حقوقی کشور با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و بینالمللی، این مسیر را تا دستیابی به عدالت و پاسخگو شدن عاملان جنایت ادامه خواهد داد.