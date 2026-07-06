هاشمی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور یافت

به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز با حضور در جمع پرشور تشییع‌کنندگان، در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.

وزیر ارتباطات همگام با خیل عظیم مردم عزادار در این آیین حضور یافت و در مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب مشارکت کرد.

مراسم تشییع با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان در فضایی آکنده از اندوه و حماسه برگزار شد.

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