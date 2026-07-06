میدری در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حضور یافت

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز همگام با خیل عظیم مردم سوگوار در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران حضور یافت.

میدری با حضور در این آیین، در کنار اقشار مختلف مردم، مسئولان و شخصیت‌های کشوری، در مراسم بدرقه و تشییع پیکر آقای شهید ایران شرکت کرد.

مراسم تشییع با حضور گسترده مردم عزادار از ساعات اولیه صبح آغاز شد و جمعیت انبوهی از شهروندان با حضور در مسیرهای تعیین‌شده، یاد و خاطره آقای شهید ایران را گرامی داشتند.

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