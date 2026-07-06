معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب:
حضور گسترده مردم نشاندهنده پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی است
امیر سرتیپ دوم صادقیان، در حاشیه مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب، حضور گسترده مردم را نشاندهنده پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و بر آمادگی همهجانبه این نیرو در انجام مأموریتهای محوله تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم محمد صادقیان، رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این آیین باشکوه، جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا و نمادی از انسجام و اقتدار ملی است.
وی افزود: کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش همزمان با انجام مأموریت خطیر تأمین امنیت آسمان کشور، در این مراسم نیز در کنار مردم حضور یافتند و بار دیگر پایبندی خود را به ارزشهای انقلاب اسلامی و مسیر پرافتخار شهدا به نمایش گذاشتند.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش با تأکید بر آمادگی دائمی این نیرو تصریح کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش با تکیه بر نیروهای متعهد، متخصص و انقلابی، در هر شرایطی با هوشیاری کامل از امنیت و آرامش کشور صیانت خواهد کرد.
امیر سرتیپ دوم صادقیان در پایان خاطرنشان کرد: وحدت، همدلی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، بزرگترین پشتوانه اقتدار نظام اسلامی است و این سرمایه ارزشمند، مسئولیت خدمتگزاران ملت را در پاسداری از امنیت و عزت ایران اسلامی دوچندان میکند.