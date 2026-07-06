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معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب:

​حضور گسترده مردم نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است

​حضور گسترده مردم نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است
کد خبر : 1809479
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​امیر سرتیپ دوم صادقیان، در حاشیه مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب، حضور گسترده مردم را نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و بر آمادگی همه‌جانبه این نیرو در انجام مأموریت‌های محوله تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم محمد صادقیان، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این آیین باشکوه، جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا و نمادی از انسجام و اقتدار ملی است. 

وی افزود: کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش همزمان با انجام مأموریت خطیر تأمین امنیت آسمان کشور، در این مراسم نیز در کنار مردم حضور یافتند و بار دیگر پایبندی خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی و مسیر پرافتخار شهدا به نمایش گذاشتند. 

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش با تأکید بر آمادگی دائمی این نیرو تصریح کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش با تکیه بر نیروهای متعهد، متخصص و انقلابی، در هر شرایطی با هوشیاری کامل از امنیت و آرامش کشور صیانت خواهد کرد. 

امیر سرتیپ دوم صادقیان در پایان خاطرنشان کرد: وحدت، همدلی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، بزرگ‌ترین پشتوانه اقتدار نظام اسلامی است و این سرمایه ارزشمند، مسئولیت خدمتگزاران ملت را در پاسداری از امنیت و عزت ایران اسلامی دوچندان می‌کند.

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