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امیر سرتیپ شیخ:

اقتدار امروز نیروهای مسلح محصول تدابیر حکیمانه رهبر شهید انقلاب است

اقتدار امروز نیروهای مسلح محصول تدابیر حکیمانه رهبر شهید انقلاب است
کد خبر : 1809475
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معاون اجرایی ارتش با تأکید بر نقش محوری رهبر شهید انقلاب اسلامی در توانمندی نیروهای مسلح، گفت: ترکیب دو عنصر «فرماندهی» و «رهبری» در وجود امام شهید امت، ارتش و سپاه را به نیرویی هم‌افزا و هم‌گرا بدل ساخت که قادر به تغییر معادلات میدانی در برابر ابرقدرت‌ها هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش به نقل از دفاع پرس، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش با اشاره به تأثیر اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در اقتدار نیروهای مسلح اظهار کرد: تبیین جامع این موضوع، مانند کشیدن دریایی در یک کوزه است که در این مجال نمی‌گنجد و نیازمند بررسی ابعاد گوناگون است. 

امیر سرتیپ شیخ افزود: رشد و توانمندی نیروهای مسلح بر پایه دستگاه تحلیل و اندیشه امام شهید امت شکل گرفته است و توانمندی امروز نیروهای مسلح، محصول مستقیم طرح‌ریزی‌ها و تدابیر حکیمانه ایشان است. 

وی خاطر نشان کرد: بر اساس محور تفکر رهبر شهید، نیروهای مسلح به هم‌افزایی و هم‌گرایی رسیده و چنان توسعه یافته‌اند که امروز می‌توانند در مقابل ابرقدرت‌های دنیا بایستند، حرفی برای گفتن داشته باشند و معادلات صحنه و میدان را بر هم بزنند. 

معاون اجرایی ارتش با تاکید بر اینکه این ویژگی نشأت‌گرفته از نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب است تصریح کرد: ترکیب هنرمندانه دو عنصر فرماندهی و رهبری، موهبتی است که در جهان، کمتر در وجود انسان‌های خاص یافت می‌شود و این ویژگی به‌طور منسجم در شخصیت رهبر شهیدمان تجلی یافته بود.

 

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