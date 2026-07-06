تاکید بر بسیج امکانات ملی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید در قم

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف روز دوشنبه در تماس تلفنی با اکبر بهنام جو استاندار قم آخرین وضعیت برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در قم را جویا شد و بر بسیج امکانات ملی برای برگزاری باشکوه این مراسم تاریخی تاکید کرد.

استاندار قم نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، از آمادگی کامل تمامی کمیته‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان برای برگزاری این مراسم خبر داد و اظهار کرد: تمامی بخش‌ها از جمله کمیته‌های اجرایی، خدماتی، بهداشتی و درمانی، زیرساختی و پشتیبانی در آمادگی کامل قرار دارند.

بهنام‌جو با اشاره به همراهی گسترده مردم و گروه‌های مردمی افزود: مشارکت و حضور پرشور مردم، در کنار فعالیت منسجم دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و امنیتی، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم را فراهم کرده‌است.

استاندار قم در ادامه به پیش‌بینی‌های انجام‌ شده در حوزه خدمات‌رسانی اشاره کرد و گفت: تمهیدات لازم برای اسکان، حمل‌ونقل، خدمات درمانی و مدیریت جمعیت به‌صورت کامل اندیشیده شده و استان آماده میزبانی از خیل عظیم زائران است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

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