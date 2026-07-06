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عارف در قرارگاه ترافیکی ستاد تشییع:

راهبرد ابلاغی رهبری، اولویت دادن به حفظ ایمنی و سلامت مردم است

راهبرد ابلاغی رهبری، اولویت دادن به حفظ ایمنی و سلامت مردم است
کد خبر : 1809465
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معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد وداع و تشییع امام شهید با حضور در قرارگاه ترافیکی پلیس راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی مسیرهای منتهی به مراسم را بررسی و بر اولویت حفظ ایمنی و سلامت مردم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف با حضور در ستاد فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها و خیابان‌های منتهی به مراسم تشییع را بررسی و دستورات لازم را برای مدیریت ترافیک و تسهیل تردد زائران صادر کرد.

 معاون اول رئیس‌جمهور در این بازدید، ضمن قدردانی از عملکرد فرماندهان و کارکنان فراجا و پلیس راهور، به‌صورت برخط با شماری از فرماندهان میدانی استان‌ها گفت‌وگو کرد و در جریان آخرین گزارش‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت ترافیک قرار گرفت.

 عارف با تأکید بر اینکه راهبرد ابلاغی مقام معظم رهبری، اولویت دادن به حفظ ایمنی و سلامت مردم است، گفت: همه بخش‌ها و دستگاه‌های مسئول باید تا آخرین لحظه با آمادگی کامل در میدان حضور داشته باشند و از این مسئولیت خطیر مراقبت کنند.

 

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