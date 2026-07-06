وزیر صمت:
حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید، پیام اقتدار و وفاداری ملت ایران به جهان بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را نماد قدرشناسی، عشق و وفاداری ملت ایران به رهبری دانست و تأکید کرد که دولتمردان نیز باید با تلاش بیشتر، خدمت صادقانه و تبعیت از رهنمودهای رهبر جدید، پاسخ این اعتماد و همراهی مردم را بدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید با اشاره به حضور گسترده مردم در این آیین گفت: همه کسانی که تا پیش از این درباره ایران تصور میکردند کشوری است که میتوان حتی با نگاه سوء به آن نگریست، امروز باید در قضاوت خود تجدیدنظر کنند.
وی افزود: امروز جهانیان دیدند که این مردم قدرشناس چگونه برای سپاسگزاری، تشییع و خونخواهی رهبر شهید خود به صحنه آمدند و این خیل عظیم جمعیت، نشانه قدرشناسی، وابستگی، عشق به رهبر و قدردانی از رهبری است که کشور را طی 37 سال به عزت رساند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر مسئولیت دولتمردان در قبال این حضور مردمی اظهار کرد: همانگونه که همه دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تلاش کردند و در کنار مردم بودند، از این پس نیز باید با جدیت بیشتری برای خدمت به مردم تلاش کنند.
اتابک خاطرنشان کرد: دولتمردان باید گوش به فرمان رهبر جدید باشند و شرایطی فراهم کنند که مردم ثمره این وفاداری و همراهی خود را در خدمات شایسته و کامل دستگاههای اجرایی مشاهده کنند.