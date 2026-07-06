حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید، پیام اقتدار و وفاداری ملت ایران به جهان بود

وی افزود: امروز جهانیان دیدند که این مردم قدرشناس چگونه برای سپاسگزاری، تشییع و خون‌خواهی رهبر شهید خود به صحنه آمدند و این خیل عظیم جمعیت، نشانه قدرشناسی، وابستگی، عشق به رهبر و قدردانی از رهبری است که کشور را طی 37 سال به عزت رساند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر مسئولیت دولتمردان در قبال این حضور مردمی اظهار کرد: همان‌گونه که همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تلاش کردند و در کنار مردم بودند، از این پس نیز باید با جدیت بیشتری برای خدمت به مردم تلاش کنند.

اتابک خاطرنشان کرد: دولتمردان باید گوش به فرمان رهبر جدید باشند و شرایطی فراهم کنند که مردم ثمره این وفاداری و همراهی خود را در خدمات شایسته و کامل دستگاه‌های اجرایی مشاهده کنند.