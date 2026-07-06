نمایندگان جبهه مقاومت درباره تفاهمنامه چه گفتند و عده ای در داخل چه؟

به گزارش ایلنا، ایمان شمسایی رییس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس در رشته توییتی با اشاره به چهار دیدار امروز قالیباف با گروه های مقاومت نوشت؛

در مظلومیت انقلاب اسلامی همین بس که نمایندگان جبهه مقاومت، تلاش های مذاکره کنندگان ایرانی در امضای تفاهمنامه اسلام آباد را منجر به پیروزی ایران و جبهه مقاومت و شکست امریکا و اسرائیل قلمداد کردند و عده ای در داخل، مسئولین را به فراموشی لبنان و هم پیمانان انقلاب محکوم می کنند.

شمسایی افزود: امروز نمایندگانی از حماس، حزب الله لبنان، انصار الله یمن و جبهه آزادی بخش فلسطین در دیدارهای جداگانه با دکترقالیباف از دستاوردهای تفاهمنامه گفتند.

وی چهار نکته مطرح شده از سوی گروه های مقاومت را یادآور شد و نوشت؛

یک. برای اولین بار هم پیمانان ایران از سوی دشمن به رسمیت شناخته شدند.

دو. دیپلماسی منجر به تثبیت دستاوردهای میدان شد.

سه. آتش در منطقه فروکش کرد و موشک ها و دیپلماسی ایرانی به کمک مسلمانانِ آزاده آمد.

چهار. جهان و کشورهای منطقه فهمیدند ایران متحدان خود را تنها نمی گذارد.

شنیدن این سخنان در ایام بدرقه رهبر شهید امت ثابت کرد که انقلاب خمینی و خامنه ای از مرزها فراتر رفته و به بازیگر موثر منطقه و جهان تبدیل شده است.

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