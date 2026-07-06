حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همراه با خیل عظیم مردم سوگوار، در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، صبح امروز دوشنبه 15 تیرماه 1405، همزمان با برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای قدسالله نفسه الزکیه، محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با حضور در این مراسم، در کنار آحاد مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی، به مقام شامخ آن رهبر شهید ادای احترام کرد.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری، خانوادههای معظم شهدا، نخبگان، شخصیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی و میهمانان خارجی در حال برگزاری است.