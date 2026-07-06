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پزشکیان:

رهبری شهید به همگان آموخت که بزرگ‌ترین سرمایه ایران، مردم و وحدت آنان است

رهبری شهید به همگان آموخت که بزرگ‌ترین سرمایه ایران، مردم و وحدت آنان است
کد خبر : 1809439
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رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه رهبری شهید بزرگ‌ترین سرمایه ایران را مردم و وحدت آنان می‌دانست، تصریح کرد که مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی کشور با همدلی، وفاق و خدمت صادقانه به مردم ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در  شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 رهبری شهید به همگان آموخت که بزرگ‌ترین سرمایه ایران، مردم و وحدت آنان است. امروز نیز با عمل به فرمان الهی «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ»، با همدلی، وفاق و خدمت صادقانه به مردم، راه عزت، پیشرفت و سربلندی ایران را ادامه خواهیم داد.

 

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