به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

رهبری شهید به همگان آموخت که بزرگ‌ترین سرمایه ایران، مردم و وحدت آنان است. امروز نیز با عمل به فرمان الهی «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ»، با همدلی، وفاق و خدمت صادقانه به مردم، راه عزت، پیشرفت و سربلندی ایران را ادامه خواهیم داد.

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