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حضور افشین در در آیین تشییع پیکر آقای شهید ایران

حضور افشین در در آیین تشییع پیکر آقای شهید ایران
کد خبر : 1809436
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معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با حضور در آیین تشییع پیکر آقای شهید ایران، در کنار اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان کشوری، در مراسم بدرقه ایشان شرکت کرد.

به گزارش ایلنا، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور صبح امروز با حضور در آیین تشییع پیکر آقای شهید ایران، در این مراسم ملی و باشکوه شرکت کرد.

وی در کنار جمع گسترده‌ای از مردم، مسئولان کشوری و لشکری و دیگر شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، در آیین بدرقه پیکر آقای شهید ایران حضور یافت و با ادای احترام، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت.

آیین تشییع پیکر آقای شهید ایران با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان و شخصیت‌های کشوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور خود بر پاسداشت خدمات و آرمان‌های ایشان تأکید کردند.

 

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