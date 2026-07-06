حضور افشین در در آیین تشییع پیکر آقای شهید ایران

به گزارش ایلنا، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور صبح امروز با حضور در آیین تشییع پیکر آقای شهید ایران، در این مراسم ملی و باشکوه شرکت کرد.

وی در کنار جمع گسترده‌ای از مردم، مسئولان کشوری و لشکری و دیگر شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، در آیین بدرقه پیکر آقای شهید ایران حضور یافت و با ادای احترام، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشت.

آیین تشییع پیکر آقای شهید ایران با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان و شخصیت‌های کشوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور خود بر پاسداشت خدمات و آرمان‌های ایشان تأکید کردند.

انتهای پیام/