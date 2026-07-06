امروز صورت گرفت؛
حضور الیاس حضرتی در آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با حضور در آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران، در کنار اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان کشوری در این مراسم باشکوه شرکت کرد.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، صبح امروز در آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران حضور یافت.
حضرتی در این مراسم، همراه با جمع گستردهای از مردم، مسئولان لشکری و کشوری و شخصیتهای سیاسی و مذهبی، در بدرقه پیکر آقای شهید ایران شرکت کرد.
آیین تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران با حضور پرشور مردم از اقشار مختلف و مقامات کشوری و لشکری برگزار شد و شرکتکنندگان با حضور خود ضمن ادای احترام، بر ادامه راه و آرمانهای ایشان تأکید کردند.