‌خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی متوقف شده است

به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در شبکه ایکس نوشت: ‌خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، بدلیل ابراز محبت و ارادت گسترده دلدادگان و عاشقان امام‌ مجاهد شهیدمان در میدان آزادی متوقف شده است.

وی ادامه داد: مردم عزیز عزادار میتوانند از مسیرهای اعلام شده خود را به کاروان شهدا در میدان آزادی برسانند.

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