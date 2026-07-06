سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب:
خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی متوقف شده است
سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در میدان آزادی متوقف شده است و مردم عزیز عزادار میتوانند از مسیرهای اعلام شده خود را به کاروان شهدا برسانند.
به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در شبکه ایکس نوشت: خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، بدلیل ابراز محبت و ارادت گسترده دلدادگان و عاشقان امام مجاهد شهیدمان در میدان آزادی متوقف شده است.
وی ادامه داد: مردم عزیز عزادار میتوانند از مسیرهای اعلام شده خود را به کاروان شهدا در میدان آزادی برسانند.