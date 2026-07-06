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صادق در جمع خبرنگاران:

حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید، پاسخ ایران به دشمنان است

حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید، پاسخ ایران به دشمنان است
کد خبر : 1809422
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وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: این حضور، نماد مردم‌داری رهبر شهید، وحدت ملی و پاسخی به دشمنانی است که عزت و اقتدار ایران را برنمی‌تابند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور مردم در مراسم تشییع رهبر انقلاب با بیان این که  هنگامی  این موج خروشان مردمی را مشاهده می‌کنیم مردم‌دار بودن و در قلب مردم بودن رهبر شهید انقلاب حتما ثبت می‌شود، گفت:همچنین ایستادگی رهبر عزیز، تلاشی که برای سرافرازی و سربلندی ایران زمین انجام دادند، اینکه امام خامنه‌ای همواره به مردم و مشارکتشان تاکید داشتند و اینکه جمهوری اسلامی هویتش را از مردم می‌گیرد، حتما در تاریخ ثبت خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که حضور در صحنه، دست به دست هم دادن برای بالندگی ایران است، تاکید کرد: رفع اختلافات با وجود همه مشکلات در راستای یکپارچگی ایران عزیز و رقم زدن سرفرازی و عزت کشورمان، همگی گواه بر انتقام از ترامپ، آمریکا و همه دشمنانی است که ایران، تاب آوری کشورمان، عزت، سرافرازی، اصالت و تمدن آن را نمی‌توانند تحمل کنند.

وی ادامه داد:لذا ما تاکنون بارها و بارها انتقاممان را گرفته‌ایم و باز هم انتقام خواهیم گرفت. امام شهید مسیر درست را به ما نشان داد و امروز به عینه شاهد آن هستیم.

صادق گفت:بسیاری از تحلیلگران اجتماعی نتوانستند حس مردم، شور و شعور مردم ما را درک کنند و قطعا مردم ایران سال‌هاست مسیر خود را پیدا کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز هر آنچه دارد از همین مردم دارد.

 

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