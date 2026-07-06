معاون رئیس جمهور:
تشییع باشکوه رهبر شهید جلوه اتحاد مقدس ایرانیان است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر رهبر شهید را تجلی «اتحاد مقدس» ملت ایران دانست و گفت: امروز آنچه مردم را زیر یک پرچم و در کنار یکدیگر قرار داده، ایران عزیز است؛ اتحادی که در این مراسم باشکوه به زیباترین شکل به نمایش درآمد.
به گزارش ایلنا زهرا بهروزآذر روز دوشنبه در حاشیه آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: امیدوارم دعاهای رهبر شهید در حق ایران عزیز و همه مردم ایران مستجاب باشد.
وی افزود: امروز اتحاد مقدس ملت ایران نمود پیدا کرده است. آنچه مردم را در کنار یکدیگر قرار داده، ایران عزیز است و همه با وجود تفاوتها، زیر یک پرچم گرد هم آمدهاند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با توصیف فضای مراسم گفت: این آیین سراسر شور، عشق و دلدادگی است و مردم امروز آنچه را که در همه این سالها از عشق به ایران در قلب خود ذخیره کرده بودند، به نمایش گذاشتهاند.
بهروزآذر ادامه داد: رهبر شهید جان خود را برای ایران فدا کرد و امروز مردم با حضور گسترده خود آمدهاند تا از این ایثار قدردانی کنند و نشان دهند که ایران برای آنان تا چه اندازه ارزشمند و عزیز است.
وی با اشاره به حضور چشمگیر بانوان در این مراسم اظهار کرد: حضور بانوان در آیین تشییع رهبر شهید بینظیر بود و بار دیگر نشان داد زنان ایرانزمین در همه برهههای تاریخ، همواره در کنار مردم و برای سربلندی ایران ایستادهاند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: حضور امروز مردم، تصویری روشن از همبستگی و وحدت ملی بود؛ حضوری که نشان داد عشق به ایران، بزرگترین سرمایهای است که ملت ایران را در کنار یکدیگر نگه داشته است.