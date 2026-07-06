تشییع باشکوه رهبر شهید جلوه اتحاد مقدس ایرانیان است

وی افزود: امروز اتحاد مقدس ملت ایران نمود پیدا کرده است. آنچه مردم را در کنار یکدیگر قرار داده، ایران عزیز است و همه با وجود تفاوت‌ها، زیر یک پرچم گرد هم آمده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با توصیف فضای مراسم گفت: این آیین سراسر شور، عشق و دلدادگی است و مردم امروز آنچه را که در همه این سال‌ها از عشق به ایران در قلب خود ذخیره کرده بودند، به نمایش گذاشته‌اند.

بهروزآذر ادامه داد: رهبر شهید جان خود را برای ایران فدا کرد و امروز مردم با حضور گسترده خود آمده‌اند تا از این ایثار قدردانی کنند و نشان دهند که ایران برای آنان تا چه اندازه ارزشمند و عزیز است.

وی با اشاره به حضور چشمگیر بانوان در این مراسم اظهار کرد: حضور بانوان در آیین تشییع رهبر شهید بی‌نظیر بود و بار دیگر نشان داد زنان ایران‌زمین در همه برهه‌های تاریخ، همواره در کنار مردم و برای سربلندی ایران ایستاده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: حضور امروز مردم، تصویری روشن از همبستگی و وحدت ملی بود؛ حضوری که نشان داد عشق به ایران، بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که ملت ایران را در کنار یکدیگر نگه داشته است.