مسئولان با حفظ وحدت از جایگاه ولایت فقیه صیانت کنند

به گزارش ایلنا، آیت‌الله نوری همدانی در دیدار جمعی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه والا و برجسته آن شهید، بیان کرد: شاید امروز برای بسیاری از افراد هنوز به‌درستی روشن نباشد که چه شخصیت ممتاز و بزرگی را از دست داده‌ایم. بنده ایشان را از دهه ۳۰ می‌شناسم و سراسر زندگی ایشان سرشار از نکات مهم، ارزشمند و قابل توجه بود.

وی در ادامه تأکید کرد: دشمنان بدانند که این حضور حماسی، تنها بخشی از ارادتمندان ایشان را نشان می‌دهد و این مرد الهی در سراسر جهان علاقه‌مندان و دلبستگان فراوانی دارد.

وی ادامه داد: همه باید بدانند نزاع ما با تفکر استکباری و ظلم و جنایتی است که از سوی استکبار یعنی آمریکا و صهیونیست، در حال انجام است و این ملت هیچ وقت ظلم پذیر نخواهد شد، یعنی فرهنگ دینی ما اجازه نمی‌دهد با ظالم و استکبار همراه باشیم.

آیت الله نوری همدانی با محکوم کردن عاملان این جنایت، تصریح کرد: عاملان این جنایت بدانند که قصاص آنان قطعی است.

وی همچنین در توصیه به مسئولان کشور، گفت: مسئولان قدر این مردم را بدانند و با حفظ وحدت و همبستگی، برای حل مشکلات کشور تلاش کنند و از رکن رکین ولایت فقیه حراست و صیانت کنند و معتقدم هدف اصلی و نخست دشمن تضعیف این جایگاه است و هشدار می‌دهم به همه خصوصاً خواص و مسئولان به طور جدی به این موضوع توجه کنند.

انتهای پیام/