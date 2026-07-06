خبرگزاری کار ایران
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مهاجرانی:

همدلی ملت و حاکمیت در تشییع رهبر شهید به جهان مخابره شد

همدلی ملت و حاکمیت در تشییع رهبر شهید به جهان مخابره شد
کد خبر : 1809383
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سخنگوی دولت، با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: این حضور گسترده نشان‌دهنده همدلی ملت و حاکمیت است و اقتدار ایران را در حوزه‌های مختلف به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جمع خبرنگاران درباره حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت:شاهد حضور میلیونی مردم در بدرقه آقای شهید ایران هستیم، و موکب‌هایی که با همت و تلاش بخش‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به مردم برپا شده است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امیدوارم که با پیروی درست از فرمایشات رهبر شهید کاری کنیم که عزت ایران سربلند حفظ شود.

وی ادامه داد:حضور گسترده مردم نشان از همدل بودن حاکمیت و ملت دارد و این مهم اقتدار ایران را در حوزه‌های مختلف به همراه خواهد داشت.  

 

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