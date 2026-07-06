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اکرمی‌نیا:

بانک اهداف به‌روز شده است؛ در صورت تجاوز، پاسخ کوبنده‌تری خواهیم داد

بانک اهداف به‌روز شده است؛ در صورت تجاوز، پاسخ کوبنده‌تری خواهیم داد
کد خبر : 1809375
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سخنگوی ارتش جمهور اسلامی ایران تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح، گفت: در صورت هرگونه تعرض دشمن، پاسخی کوبنده‌تر و پشیمان‌کننده‌تر از گذشته داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر اکرمی‌نیا در جمع خبرنگاران درباره پاسخ نیروهای مسلح به لفاظی‌های ترامپ و نتانیاهو گفت: قطعاً بارها اعلام کرده‌ایم که در آمادگی کامل هستیم.

سخنگوی ارتش جمهور اسلامی ایران تاکید کرد:از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزمی‌مان استفاده کرده‌ایم، بانک اهداف‌مان را به‌روز کرده‌ایم و اگر دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزند، حتماً پاسخی کوبنده‌تر از گذشته و پشیمان‌کننده‌تر از گذشته دریافت خواهد کرد.

 

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