اکرمینیا:
بانک اهداف بهروز شده است؛ در صورت تجاوز، پاسخ کوبندهتری خواهیم داد
سخنگوی ارتش جمهور اسلامی ایران تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح، گفت: در صورت هرگونه تعرض دشمن، پاسخی کوبندهتر و پشیمانکنندهتر از گذشته داده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر اکرمینیا در جمع خبرنگاران درباره پاسخ نیروهای مسلح به لفاظیهای ترامپ و نتانیاهو گفت: قطعاً بارها اعلام کردهایم که در آمادگی کامل هستیم.
سخنگوی ارتش جمهور اسلامی ایران تاکید کرد:از فرصت آتشبس برای ارتقای توان رزمیمان استفاده کردهایم، بانک اهدافمان را بهروز کردهایم و اگر دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزند، حتماً پاسخی کوبندهتر از گذشته و پشیمانکنندهتر از گذشته دریافت خواهد کرد.