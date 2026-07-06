نبرد حقوقی علیه متجاوزان به کشور با مشارکت مردم ادامه دارد

به گزارش ایلنا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در حاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان گفت: مردم ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی ثابت کرده‌اند هرجا حضورشان لازم بوده با جدیت به صحنه آمده‌اند.

وی افزود: از زمانی که امام شهید شده است، خیابان‌داری و میدان‌داری مردم ادامه داشته و بیش از چهار ماه است این حضور استمرار دارد. در این چند روز نیز که مراسم وداع با امام شهید برگزار شد و امروز که مراسم تشییع پیکر ایشان است، جمعیت گسترده‌ای از اقشار مختلف و از سراسر کشور حضور یافته‌اند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: همه کسانی که دل در گرو این نظام دارند و این کشور را دوست دارند در این مراسم شرکت کرده‌اند و ما قدردان این ملت هستیم و باید با خدمت صادقانه در همه دستگاه‌ها، پاسدار خون شهدا باشیم.

رحیمی در ادامه با اشاره به حضور در محل زیارت پیکر شهدا گفت: زمانی که پیکر نوه کوچک امام شهید را می‌دیدیم، این صحنه سند مظلومیت امام شهید بود؛ همان‌گونه که حضرت علی‌اصغر (ع) سند مظلومیت امام حسین (ع) بود. این موضوع نشان می‌دهد دشمنان ما افراد بی‌رحمی هستند که اگر بر کشور مسلط شوند به هیچ چیز رحم نمی‌کنند، حتی به کودکان.

وی افزود: در کنار دفاع جانانه رزمندگان که دشمن را به استیصال رساند و وادار به درخواست آتش‌بس کرد، نباید از پیگیری حقوقی و قضایی این جنایات غافل شد.

وزیر دادگستری ادامه داد: این جنایات در مجامع بین‌المللی و مراجع داخلی در حال پیگیری است و مستندسازی قوی نیز انجام شده است. دستگاه‌های مختلف در این مسیر فعال هستند و مردم نیز می‌توانند به لحاظ آسیب روحی و روانی ناشی از فقدان و شهادت این عزیزان، به‌عنوان شاکی وارد پرونده شوند.

رحیمی خاطرنشان کرد: مطابق قانون، مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارند و امکان تعقیب عاملان از جمله دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد.

وی افزود: یکی از ابزار‌های تنبیه متجاوزان، اقدامات حقوقی و قضایی است و این موضوع مورد تأکید امام شهید و رهبر معظم انقلاب نیز قرار داشته است.

وزیر دادگستری گفت: قوه قضاییه، وزارت دادگستری و دولت زمینه لازم را فراهم کرده‌اند تا مردم بتوانند با وکالت به وکلای دادگستری، به‌صورت رایگان در مراجع داخلی و بین‌المللی طرح دعوا و شکایت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: این روند تا محکومیت عاملان و احقاق حقوق ملت ایران ادامه خواهد داشت و این نبرد، یک جنگ حقوقی در کنار سایر عرصه‌های مقابله با متجاوزان است.