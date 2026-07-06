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پیام تبریک رئیس سازمان ثبت به رئیس قوه قضاییه

پیام تبریک رئیس سازمان ثبت به رئیس قوه قضاییه
کد خبر : 1809362
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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضاییه پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ریاست قوه قضاییه پیامی صادر کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

ریاست قوه قضاییه

سلام علیکم

انتصاب شایسته و تجدید اعتماد حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به جناب‌عالی برای تداوم مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه، مایه خرسندی و نویدبخش استمرار مسیر تحول، عدالت‌گستری و صیانت از حقوق عامه و تجلی قدردانی از کارنامه‌ای ارزشمند در عرصه راهبری دستگاه عدالت و گواهی بر موفقیت رویکرد‌های تحولی، مردم‌محور و مسئله‌محور آن قوه در سال‌های اخیر است.

بی‌تردید، تجارب ارزشمند، مدیریت مدبرانه، حق طلبی، روحیه انقلابی و جهادی و اهتمام ویژه جناب‌عالی به اجرای عدالت، مبارزه با فساد، تکریم مراجعان، هوشمندسازی فرآیند‌ها و ارتقای کارآمدی نظام قضایی، سرمایه‌ای گران‌بها برای تحقق اهداف عالیه قوه قضاییه و استیفای حقوق مردم عزیز ایران اسلامی خواهد بود.

اینجانب، به نمایندگی از مدیران و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این انتصاب شایسته را صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن تجدید عهد بر استمرار همکاری، هم‌افزایی و تلاش مضاعف در راستای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی آن قوه، از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون، سلامتی و تأییدات الهی جناب‌عالی را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و رهنمود‌های داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.

حسن بابایی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

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