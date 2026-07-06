پیام تبریک رئیس سازمان ثبت به رئیس قوه قضاییه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

ریاست قوه قضاییه

سلام علیکم

انتصاب شایسته و تجدید اعتماد حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به جناب‌عالی برای تداوم مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه، مایه خرسندی و نویدبخش استمرار مسیر تحول، عدالت‌گستری و صیانت از حقوق عامه و تجلی قدردانی از کارنامه‌ای ارزشمند در عرصه راهبری دستگاه عدالت و گواهی بر موفقیت رویکرد‌های تحولی، مردم‌محور و مسئله‌محور آن قوه در سال‌های اخیر است.

بی‌تردید، تجارب ارزشمند، مدیریت مدبرانه، حق طلبی، روحیه انقلابی و جهادی و اهتمام ویژه جناب‌عالی به اجرای عدالت، مبارزه با فساد، تکریم مراجعان، هوشمندسازی فرآیند‌ها و ارتقای کارآمدی نظام قضایی، سرمایه‌ای گران‌بها برای تحقق اهداف عالیه قوه قضاییه و استیفای حقوق مردم عزیز ایران اسلامی خواهد بود.

اینجانب، به نمایندگی از مدیران و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این انتصاب شایسته را صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن تجدید عهد بر استمرار همکاری، هم‌افزایی و تلاش مضاعف در راستای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی آن قوه، از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون، سلامتی و تأییدات الهی جناب‌عالی را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و رهنمود‌های داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مسئلت دارم.

حسن بابایی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور