ربیعی:
حضور پرشکوه و باصلابت مردم در آیین تشییع رهبر شهید، تداوم نماد وحدت و انسجام برای ایران است
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید نوشت: حضور پرشکوه و باصلابت مردم، تداوم نماد وحدت و انسجام برای ایران است؛ وحدتی که ثبات میآورد و متجاوزین را ناامید میکند.
به گزارش ایلنا، متن پیام علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، به این شرح اسیت:
«آیین وداع وتشییع رهبر شهید، در حقیقت بازخوانی حافظه تاریخی یک ملت است.
حضور پرشکوه و باصلابت مردم، تداوم نماد وحدت و انسجام برای ایران است؛ وحدتی که ثبات میآورد و متجاوزین را ناامید میکند.
این بدرقه باشکوه، ادای احترام به مردی است که تاپای جان برای استقلال و عزت این سرزمین ایستاد.»