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ربیعی:

حضور پرشکوه و باصلابت مردم در آیین تشییع رهبر شهید، تداوم نماد وحدت و انسجام برای ایران است

حضور پرشکوه و باصلابت مردم در آیین تشییع رهبر شهید، تداوم نماد وحدت و انسجام برای ایران است
کد خبر : 1809360
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دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید نوشت: حضور پرشکوه و باصلابت مردم، تداوم نماد وحدت و انسجام برای ایران است؛ وحدتی که ثبات می‌آورد و متجاوزین را ناامید می‌کند.

به گزارش ایلنا، متن پیام علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، به این شرح اسیت:

«آیین وداع وتشییع رهبر شهید، در حقیقت بازخوانی حافظه تاریخی یک ملت است. 

حضور پرشکوه و باصلابت مردم، تداوم نماد وحدت و انسجام برای ایران است؛ وحدتی که ثبات می‌آورد و متجاوزین را ناامید می‌کند.

این بدرقه باشکوه، ادای احترام به مردی است که تاپای جان برای استقلال و عزت این سرزمین ایستاد.»

انتهای پیام/
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