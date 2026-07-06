حضور پرشکوه و باصلابت مردم در آیین تشییع رهبر شهید، تداوم نماد وحدت و انسجام برای ایران است

به گزارش ایلنا، متن پیام علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، به این شرح اسیت:

«آیین وداع وتشییع رهبر شهید، در حقیقت بازخوانی حافظه تاریخی یک ملت است.

حضور پرشکوه و باصلابت مردم، تداوم نماد وحدت و انسجام برای ایران است؛ وحدتی که ثبات می‌آورد و متجاوزین را ناامید می‌کند.

این بدرقه باشکوه، ادای احترام به مردی است که تاپای جان برای استقلال و عزت این سرزمین ایستاد.»

انتهای پیام/