حضور میلیونی مردم گواهی ملموس و باشکوه بر پیوند ناگسستنی میان رهبری و ملت است

به گزارش ایلنا، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معظم ایشان، در جمع خبرنگاران، حضور بی‌سابقه و میلیونی مردم در مراسم‌های وداع و تشییع را گواهی ملموس و باشکوه بر پیوند ناگسستنی میان رهبری و ملت توصیف کرد.

رئیس سازمان بازرسی با تکریم جایگاه والای قائد شهید امت اسلامی، اظهار داشت: ما امروز با فقدان شخصیتی رو‌به‌رو هستیم که تمامی هستی و زیستش را در مسیر تحقق حق، عدالت و عزت و استقلال امت اسلامی سپری کرد. بصیرت نافذ، زهد عمیق و هدایت دلسوزانه ایشان، حقیقتی بود که نه تنها در کلام، بلکه در سیره عملی و منش ایشان جاری بود. این حضور پرشور و بی‌سابقه مردم، در واقع تجلی عمیق ارادت و پاسخ ملت به سال‌ها مهر و محبت و حمایت‌های پدرانه ایشان است.

وی در ادامه افزود: دشمنان با ارتکاب این جنایت شنیع و خباثت‌آمیز، گمان می‌کردند می‌توانند صدای حقیقت را خاموش کنند؛ اما این ترور ناجوانمردانه چهره واقعی استکبار را در زشتی و درماندگی‌اش به نمایش گذاشت. جنایتکاران نمی‌دانند که شهادت، نقطه پایان نیست، بلکه آغاز تجلی خروشان‌تر حق و حقیقت است و این حجم از حضور مردم، تو دهنی محکمی به دشمنان زبون و امپراطوری رسانه‌ای آنها بود تا بفهمند اراده این ملت، شکست‌ناپذیر است.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به عظمت جمعیت حاضر در این مراسم، تأکید کرد: این اقیانوس انسانی که در سه روز متوالی از سراسر کشور برای تکریم مقام شهید به راه افتاده است نشان دهنده رهبری پیامبر گونه شخصیتی بی بدیل است که عاشق مردم بوده و جز خیر و صلاح آنها را نمی‌خواست و در راه اعتلاء اسلام عزیز و عزت ملت جان شیرین خود را فدا کرد و همین عامل موجب جایگاه رفیع آن شهید تازه سفر کرده در قلوب مردم شهید پرور ایران اسلامی گشت. این حضور تبلور عشقی است که ایشان در روح تک‌تک مردم کاشتند و امروز در قالب این همبستگی ملی، به شکلی خیره‌کننده تجلی یافته است.

خدائیان خاطرنشان کرد: این ملت بزرگ با حضور یکپارچه در این مراسم، اعلام کردند که ارادت به رهبر شهید را به استوار ماندن در مسیر تحقق آرمان‌های بلند ایشان پیوند زده و با تجدید بیعت با رهبری جدید حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، تداوم بصیرت و استمرار خط مقدسی را که قائد شهید ترسیم نموده تضمین می‌کنند. میراث ایشان، با شهادت به کمال رسید و اکنون در کالبد رهبری جدید و در مسیر حرکت این ملت، جاری، ماندگار و پایان‌ناپذیر خواهد بود.