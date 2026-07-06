به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد وداع و تشییع امام شهید، پس از حضور در مراسم تشییع، با حضور در ستاد هماهنگی جمعیت هلال‌احمر از آخرین وضعیت برگزاری مراسم، موقعیت نیروهای امدادی و درمانی و روند خدمات‌رسانی به زائران مطلع شد.

عارف در این بازدید، ضمن بررسی گزارش‌های ارائه‌شده درباره وضعیت امداد و درمان در مسیرهای منتهی به مراسم و محل‌های تجمع زائران، دستورات لازم را برای تداوم خدمات‌رسانی مؤثر، رفع نیازهای احتمالی و حفظ آمادگی کامل نیروهای امدادی صادر کرد.

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