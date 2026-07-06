به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه دیروز ۱۰ تیرماه هیأت وزیران در خصوص اضافه شدن تعطیلی سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه به تعطیلات هفته آینده را به وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

مطابق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، مراکز بهداشتی و درمانی، امدادی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و شورای هماهنگی بانک‌ها به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در امور بانکی مکلف است تا تصمیمات لازم را جهت ارائه خدمات به مردم اتخاذ کند که در راستای این بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای هماهنگی بانک‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه فعالیت بانک های استان تهران در ایام شنبه، یک‌شنبه و سه‌شنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: حسب تصمیم هیأت دولت و اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور واحدهای فنی و پشتیبان ستادی و شعب منتخب بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها در روزهای شنبه، یک‌شنبه و سه‌شنبه، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در استان تهران به صورت کشیک از ساعت ۸ الی ۱۲ فعالیت خواهند داشت. اسامی شعب منتخب در وب‌سایت اطلاع‌رسانی بانک‌ها منتشر خواهد شد. نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تشخیص استانداری‌های متبوع است.

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