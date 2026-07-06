کاظمی در جمع خبرنگاران:
حضور پرشور نسل جوان و دانشآموزان، پاسخی کوبنده به تهدیدات دشمن است
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه حضور گسترده اقشار مختلف مردم، بهویژه دانشآموزان و کودکان، پیامهای مهمی برای جهانیان دارد، گفت: «این حضور بینظیر، تجدید بیعتی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی و خلف صالح و فرزند شایسته رهبر شهیدمان است.»
به گزارش ایلنا،علیرضا کاظمی امروز در آیین تشییع پیکر رهبر شهید امت در جمع خبرنگاران با اشاره به مشارکت فعال نسل گفت: «شاهد هستیم که دانشآموزان و نسل جوان، دوشادوش سایر اقشار مردم، فارغ از هرگونه تفاوتی در سن و سال، از کودکان خردسال تا نوجوانان و جوانان، در صحنه حضور یافتهاند. این حضور نشاندهنده وفاداری عمیق ملت ایران به نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی شرایط است.
وزیر آموزش و پروش این حضور میدانی را «پاسخی محکم و کوبنده به تهدیدات و تجاوز وحشیانه دشمنان علیه خاک جمهوری اسلامی ایران» دانست و تصریح کرد: «وقتی خانوادهها با فرزندان خردسال خود در این راهپیمایی حضور مییابند، به معنای آن است که روحیه استکبارستیزی و ایستادگی، از همان دوران کودکی در تار و پود این نسل نهادینه شده است.»
وی تاکید کرد: این صحنههای باشکوه، بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران در هر شرایطی، پشتیبان نظام و انقلاب خود هستند و هیچ تهدیدی نمیتواند مانع از تجلی این وفاداری شود.