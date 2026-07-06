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بازدید علوی از موکبهای خدمترسان به شرکتکنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید
دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیس شورای اقوام، ادیان و مذاهب، از موکبهای خدمترسان به شرکتکنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، ️حجتالاسلام والمسلمین سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیسسورای اقوام ادیان و مذاهب، با حضور در موکبهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، فراجا و سپاه محمد رسولالله(ص)، از روند خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم وداع با رهبر شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی خامنهای بازدید و از تلاش خادمان این موکبها قدردانی کرد.
️در جریان این بازدید، حجتالاسلام والمسلمین علوی ضمن گفتوگو با مسئولان، خادمان و گردانندگان موکبها و نیز جمعی از مردم حاضر در مراسم، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به شرکتکنندگان قرار گرفت.
️دستیار ویژه رئیسجمهور با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی خادمان موکبها، خدمت صادقانه به مردم را جلوهای از روحیه ایثار، همبستگی و مسئولیتپذیری دانست و اظهار کرد: خدمت به مردمی که برای ادای احترام و وداع با رهبر شهیدمان در این مراسم حضور یافتهاند، افتخاری بزرگ و اقدامی ارزشمند است.
️علوی همچنین با تجلیل از حضور گسترده، آگاهانه و بصیرتمند مردم در این مراسم، آن را نمادی از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و سرمایهای ارزشمند برای تقویت وحدت و انسجام ملی توصیف کرد و از آگاهی، بصیرت و روحیه مسئولانه مردم و خادمان موکبها قدردانی نمود.