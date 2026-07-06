علوی:
ایران به وفاداری همه اقوام، مذاهب و ادیان خود افتخار میکند
دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیس شورای اقوام، ادیان و مذاهب، با صدور پیامی از حضور باشکوه و وحدتآفرین ملت ایران در آیین وداع با قائد شهید امت قدردانی کرد و با تأکید بر نقش ماندگار اقوام ایرانی، پیروان مذاهب اسلامی و پیروان ادیان آسمانی در صیانت از وحدت و اقتدار ملی، تصریح کرد که ایران به وفاداری همه فرزندان خود افتخار میکند.
به گزارش ایلنا، متن پیام ️حجتالاسلام والمسلمین سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیس شورای اقوام، ادیان و مذاهب، به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و سرافراز ایران
حضور باشکوه، آگاهانه و سرشار از وفاداری شما در آیین وداع با رهبر شهیدمان، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، جلوهای ماندگار از همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی این سرزمین را به نمایش گذاشت.
️اینجانب، از همه آحاد ملت شریف ایران، بهویژه اقوام نجیب و پرافتخار ایرانی، پیروان مذاهب اسلامی، بهویژه هموطنان عزیز اهل سنت، و پیروان گرانقدر ادیان آسمانی که همچون همیشه در بزنگاههای تاریخی، مسئولانه، عزتمندانه و در قامت ایرانیانی وفادار در صحنه حضور یافتند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
️این حضور ارزشمند بار دیگر ثابت کرد که تنوع اقوام، مذاهب و ادیان در ایران، نه مایه فاصله، بلکه سرچشمهای از همدلی، همبستگی و اقتدار ملی است. همه فرزندان این سرزمین، فارغ از قومیت، مذهب و آیین، هرگاه عزت و سربلندی ایران در میان بوده، دوشادوش یکدیگر ایستادهاند و برگهای زرینی از وحدت ملی را رقم زدهاند.
️بیتردید این وفاداری، این احساس مسئولیت و این همدلی، شایسته والاترین مراتب قدردانی است. ایران به همه فرزندان وفادار خود افتخار میکند و این سرمایه ارزشمند، پشتوانهای مطمئن برای آیندهای مقتدر، امن و سرافراز خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال، عزت، آرامش، اقتدار و استمرار این وحدت مثالزدنی را برای ملت بزرگ ایران مسئلت دارم.
سید محمود علوی
دستیار ویژه رئیسجمهور»