به گزارش ایلنا، متن پیام ️حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور و رئیس شورای اقوام، ادیان و مذاهب، به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و سرافراز ایران

حضور باشکوه، آگاهانه و سرشار از وفاداری شما در آیین وداع با رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی این سرزمین را به نمایش گذاشت.

️اینجانب، از همه آحاد ملت شریف ایران، به‌ویژه اقوام نجیب و پرافتخار ایرانی، پیروان مذاهب اسلامی، به‌ویژه هم‌وطنان عزیز اهل سنت، و پیروان گرانقدر ادیان آسمانی که همچون همیشه در بزنگاه‌های تاریخی، مسئولانه، عزتمندانه و در قامت ایرانیانی وفادار در صحنه حضور یافتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

️این حضور ارزشمند بار دیگر ثابت کرد که تنوع اقوام، مذاهب و ادیان در ایران، نه مایه فاصله، بلکه سرچشمه‌ای از همدلی، همبستگی و اقتدار ملی است. همه فرزندان این سرزمین، فارغ از قومیت، مذهب و آیین، هرگاه عزت و سربلندی ایران در میان بوده، دوشادوش یکدیگر ایستاده‌اند و برگ‌های زرینی از وحدت ملی را رقم زده‌اند.

️بی‌تردید این وفاداری، این احساس مسئولیت و این همدلی، شایسته والاترین مراتب قدردانی است. ایران به همه فرزندان وفادار خود افتخار می‌کند و این سرمایه ارزشمند، پشتوانه‌ای مطمئن برای آینده‌ای مقتدر، امن و سرافراز خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، عزت، آرامش، اقتدار و استمرار این وحدت مثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران مسئلت دارم.

سید محمود علوی

دستیار ویژه رئیس‌جمهور»

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