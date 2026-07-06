پیام معاونان و رؤسای سازمان های قضایی به رئیس قوه قضاییه

به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، در پیام هایی جداگانه انتصاب مجدد حجت الاسلام محسنی اژه ای را به عنوان رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب تبریک گفتند.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه (دامت توفیقاته)

ریاست معزز قوه قضائیه

با سلام و تحیات؛

انتصاب مجدد جنابعالی بعنوان رییس قوه قضاییه با حکم حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، نشان دهنده حسن اعتماد معظم‌له به شایستگی، تعهد، تجربه و کارنامه ارزشمند جنابعالی برای تحقق عدلیه‌ای در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، صیانت از حقوق عامه، گسترش عدل ،آزادی‎های مشروع و مبارزه با فساد است.

تصدی این جایگاه والا در گام دوم انقلاب که با رسالت احیای حقوق تضیع‌شده ملت و بازخوانی جنایات جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونی گره خورده است؛ تکالیفی بنیادین است که در پرتو آموزه‌های نهضت حسینی و راهبرد قائد شهید (اعلی الله مقامه الشریف)، یقیناً تحت هدایت و مدیریت مقتدر حضرت‌عالی، به نتایجی عینی و خوش‌آیند منجر خواهد شد.

در همین راستا، جامعیت علمی و تدبر جنابعالی در هوشمندسازی ساختارهای قضایی، مسیری نوین را پیش روی ما گشوده است تا همچنان مبارزه با فساد بیش از پیش ادامه داشته و عدالتی شفاف و ملموس را برای همگان به ارمغان آورد.

اینجانب، ضمن تبریک صمیمانه این حسن اعتماد و انتصاب شایسته از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی توفیق روزافزون، سلامتی، عزت و سربلندی در انجام این مسئولیت خطیر را تحت عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و زعامت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مسئلت می‌نمایم.

خدائیان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب پیامی صادر کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای (دامت برکاته)

رئیس قوه قضاییه

با سلام و تحیت

انتصاب مجدد حضرتعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) به ریاست قوه قضائیه را که بیانگر حسن اعتماد

معظم‌له به تعهد، تخصص، تجارب ارزنده و خدمات ارزشمند دستگاه قضا بویژه در حوزه دفاع از حقوق فردی و اجتماعی آحاد مردم، که بی‌تردید حاصل مدیریت راهبردی حضرتعالی و اهتمام قضات شریف، کارکنان خدوم و مدیران پر تلاش خانواده بزرگ قوه قضائیه است

را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

با عنایت به منویات رهبر شهید انقلاب که در دیدار‌های سالیانه همواره بر آن تاکید داشتند و همچنین پیام راهگشای رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه و انتظارات ایشان از این رکن

رکین نظام اسلامی، مسئولیت کلیه ارکان این مجموعه را نسبت به گذشته دو چندان نموده و یقیناً به پشتوانه ملت مبعوث شده و هدایت‌های داهیانه معظم له و با راهبری‌های مدبرانه حضرتعالی، تلاش بی وقفه و شبانه روزی برای تحقق انتظارات و مطالبات رهبر معظم انقلاب بویژه در پاسداری از حقوق مردم، افزایش سطح اعتماد عمومی و امید بخشی به جامعه در شرایط حساس کنونی کشور و استمرار مبارزه بی امان با فساد، با عزم راسخ و گام‌های استوار برای تحول و تعالی، شکوفایی و پیشرفت چشمگیر و محسوس در قوه قضاییه قدم بر خواهیم داشت و با قدردانی از حسن اعتماد رهبرعزیز، همانطور که معظم له بر لزوم پیگیری حقوق مردم شریف ایران اسلامی در خصوص جنایت‌های رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل از طریق مجامع بین المللی و حقوقی تاکید داشتند و ملت آزاده و قدرشناس ایران اسلامی در تجمعات شبانه و همچنین در مراسم وداع با قائد شهید (رضوان الله تعالی علیه) یکپارچه متحد شعار هیهات من الذله را در خونخواهی رهبر شهید فریاد زدند، لذا همراه و‌هم صدا با مردم سلحشور ایران، برای اقامه حق با روحیه انقلابی و جهادی در سنگر عدالت تلاش خواهیم نمود.

با درود صلوات به ارواح پاک و طیبه سید و سالار شهیدان، شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی بویژه سید الشهدای انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطر آن امام شهید، از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات روز افزون حضرتعالی را در این دوره برای تحقق منویات رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، تحقق عدالت و خدمت به ملت بزرگ و شریف جمهوری اسلامی ایران تحت توجهات خاصه

حضرت بقیه الاعظم (ارواحنا له الفدا) مسئلت می‌نمایم.

علی عبدالهی

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت حجت الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای (دامت توفیقاته)

ریاست معظم قوه قضاییه

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

با احترام، تمدید مسئولیت «ریاست قوه قضاییه» طی حکم مقام عظمای ولایت و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، سنجیدگی بی‌نظیر ایشان در سپردن این منصب خطیر به شخصیتی بصیر و کارآزموده را نمایان نمود. این اقدام راهبردی که در امتداد پیام نورانی هفتم تیرماه و در تراز آرمان‌های والای رهبر شهید (اعلی الله مقامه الشریف) صادر گردیده، برای مجموعه عدلیه استان تهران سرآغاز فصل تازه‌ای از امید، همت مضاعف و عزمی راسخ در مسیر تحقق «عدالت‌گستری» است. اینجانب از سوی تمامی قضات، مدیران و کارکنان خدوم دادگستری کل استان تهران، این انتصاب مبارک و پرافتخار را به محضر شریف حضرتعالی عرض تبریک و تهنیت داشته و مدیریت مدبرانه‌تان در رأس دستگاه قضایی را غنیمتی بزرگ و مایه افتخار مجموعه عدلیه می‌دانم.

بی‌گمان، استمرار مدیریت جهادی و انقلابی حضرت‌عالی، که با سال‌ها مجاهدت خستگی‌ناپذیر، اشراف کامل بر مسائل حقوقی و قضایی و با کارنامه‌ای درخشان در عرصه‌های مختلف مدیریتی همراه است، نویدبخش تحقق عینی سه محور کلان ترسیم شده در بیانیه راهبردی رهبری اعم از: «عدالت تراز» با شاخص‌هایی، چون مأمن مظلوم، رادع ظالم و انسداد کامل باب توصیه، «عدالت تمدنی» با تأکید بر حقوق عامه، محیط زیست سالم، امنیت اقتصادی و حکمرانی کارآمد و «عدالت فراملی» با پیگیری حقوق تضییع شده ملت ایران در محاکم داخلی و بین‌المللی؛ خواهد بود و بی‌تردید، در سایه تدابیر هوشمندانه جناب‌عالی، گام‌های بلندی در جهت هوشمندسازی فرآیندها، صیانت از بیت‌المال، مبارزه قاطع با فساد و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام برداشته خواهد شد.

جامعه قضایی و اداری دادگستری استان تهران، به عنوان عدلیه پایتخت و پیشگام در اجرای سیاست‌های تحولی، خود را در خط مقدم تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و رهنمود‌های اجرایی حضرت‌عالی می‌داند.

ما با عزمی جهادی، روحیه‌ای انقلابی و با اتکا به تجارب ارزشمند، آماده‌ایم تا در مسیر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، همه ظرفیت‌های سازمانی و انسانی خویش را برای اعتلای پرچم عدالت، تکریم مراجعان، تسریع در رسیدگی‌ها و استیفای حقوق مردم عزیز ایران به کار گیریم.

اطمینان داریم که در پرتو رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و مدیریت مدبرانه جنابعالی، قوه قضاییه به جایگاه حقیقی خود به‌عنوان «پناهگاه امن مظلومان و مایه ناامیدی ظالمان و مفسدان» خواهد رسید.

به مناسبت این انتصاب مبارک که جلوه‌ای از اعتماد رفیع معظم‌له به مراتب جامعیت علمی، سوابق ارزنده قضایی، ژرفای فقهی، امانتداری شرعی، تعهد انقلابی، بینش راهبردی که همواره در سیره مدیریتی و قضاییتان متجلی بوده است، خداوند منّان را شاکریم و دوام توفیقات، سلامت، عزت و سربلندی روزافزون حضرت‌عالی در انجام این رسالت سنگین و تاریخی، تحت ظلّ توجهات حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) و دعای خیر ملت شریف ایران را مسئلت می‌نمایم و از الطاف و رهنمود‌های جنابعالی در جهت تعالی هرچه بیشتر قوه قضاییه و دستگاه عدالت‌گستر استمداد می‌طلبم؛ و من الله التوفیق

علی القاصی مهر

رئیس کل دادگستری استان تهران

۱۴۰۵/۰۴/۱۴

حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه پیامی در پی صدور حکم مقام معظم رهبری بر ابقاء حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا صادر کرد.

متن پیام معاون رئیس قوه قضاییه بدین شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

محضر مبارک حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژیه (زید عزه)

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم؛

احتراماً؛ حسن اعتماد مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در انتصاب مجدد حضرتعالی به سِمت ریاست قوه قضائیه که نشانگر درایت، تعهد و کارنامه‌ی درخشان آن جناب در پیشبرد اهداف عدالت‌گستر نظام مقدس جمهوری اسلامی است، موجب امیدواری خادمان این دستگاه عظیم شد.

این انتصاب در شرایطی صورت می‌گیرد که قوه قضائیه پس از شهادت قائد عظیم الشان امت و حضور حماسه ساز امت امام در آیین وداع و تشییع، رسالتی تاریخی و سنگین تر بر دوش خود احساس می کند.

بی‌شک، انجام این رسالت و تداوم این مسیر همانگونه که در پیام اخیر رهبری معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مورد تاکید قرار گرفت، با تکیه بر آرمان‌های «رهبر شهید» عزیزمان و با الهام از آموزه‌های ایشان در دیدارهای صریح با مسئولان، میسر خواهد بود تا بتواند با «پاسداری از حقوق عامه» و «تحقق عدالت علوی» همواره مأمنی امن برای مظلومان و سدی نفوذناپذیر در برابر ظالمان باشد.

اینجانب به نمایندگی از مجموعه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، ضمن تبریک صمیمانه این اعتمادِ معظم‌له، اعلام می‌دارم که تمام توان و ظرفیتِ سرمایه‌های انسانی این دستگاه برای پیاده‌سازی «سند تحول و تعالی»، ارتقاء سلامت قضائی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) به‌کار گرفته خواهد شد تا با تربیت و صیانت از نیروهای متعهد، شاهد شکوفایی روزافزون دستگاه عدلیه و کسب رضایت الهی و اعتماد مردم باشیم.

با احترام و تجدید ارادت

حمیدرضا موحدی

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب پیامی صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای (دامت توفیقاته)

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته) به ریاست قوه قضائیه، مهر تاییدی است بر کارنامه درخشان خدمات صادقانه و گواهی است بر لیاقت و کفایت حضرتعالی. این حکم وزین، برآمده از همان نگاه ژرفی است که در پیام هفتم تیرماه ۱۴۰۵ متبلور شد و راه گشای تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه قضائیه مطلوب خواهد بود.

امروز، قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و در پرتو آموزه‌های انسان ساز نهضت حسینی، رسالتی بی بدیل در احیای حقوق عامه، مبارزه بی امان با فساد و اقامه قسط بر دوش دارد. رهنمود‌های قائد شهیدمان (اعلی الله مقامه الشریف) و تاکید رهبر حکیم انقلاب بر پیگیری حقوق تضییع شده ملت، به ویژه جنایات جنگ تحمیلی سوم، افق روشنی از مسئولیت خطیر آن قوه را ترسیم می‌کند.

شخصیت حقوقی و مدیریتی جنابعالی، که بحق جامعیت علمی، تجربه عمیق میدانی، شجاعت در مبارزه با فساد (حتی در لایه‌های درون سازمانی)، تیزبینی در تحول دیجیتال و ارتباط بی واسطه با مردم را یکجا گرد آورده، و همین ویژگی ها، پیشران جهش به سوی "عدالت عینی و ملموس" در دوره جدید خواهد بود.

اینجانب با اعتقاد راسخ به کارنامه و ظرفیت‌های ارزشمندتان، این اعتماد مجدد و مسئولیت خطیر را صمیمانه تبریک عرض نموده، اطمینان دارم که دوره نوین مدیریت جنابعالی، با تکیه بر تقوا، شجاعت در تصمیم، عقلانیت در تدبیر و پیوند نظام‌مند و ارتباط بی واسطه و نظام‌مند با نخبگان و آحاد مردم، گام‌هایی بلند و ماندگار در مسیر تحول و تعالی قضائی رقم خواهد زد و به یمن عنایات خاص حضرت صاحب الامر (روحی فداه)، ثمره این مسیر، قوه‌ای خواهد بود که مأمن هر مظلوم و سدی در برابر هر ظالم است. توفیقات روز افزونتان را در خدمت به اسلام و ایران عزیز از درگاه ایزد منان خواستارم.

احمدرضا عابدی_ رئیس دیوان عدالت اداری

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