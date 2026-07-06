مسیر تشییع رهبر شهید تغییر پیدا نکرده و همه تمهیدات اندیشیده شده است

به گزارش ایلنا، سردار حسن زاده درباره مراسم تشییع امروز رهبر شهید گفت: به لطف خدا از ساعت ۴ صبح مشعول آماده سازی خودرو و پیکرها هستیم و اکنون پیکرها و خودرو آماده است.

وی با بیان اینکه مراسم تشییع از شرق به غرب است، گفت: از همه مردم تشکر می کنم که از ساعت ۴ صبح از نقاط مختلف کشور برای مراسم آمدند. پیکرها جایی قرار می گیرد تا مردم بتوانند پشت سر پیکرها حرکت کنند و به آرامی حرکت می کنیم تا مردم به مراسم تشییع برسند.

حسن زاده با بیان اینکه مراسم امروز ۱۰ الی ۱۲ ساعت است، گفت: تلاش می کنیم همه مردمی که برای زیارت و مراسم تشییع آمدند از حضور در مراسم بهره مند شوند.

رئیس قرارگاه برگزاری آئین وداع، نماز و تشییع پیکر رهبری شهید در پایان ضمن بیان اینکه مردم حتما اخبار و اطلاعات را از رسانه ملی دنبال کنند، گفت: مسیر تشییع تغییر پیدا نکرده و همه تمهیدات اندیشیده شده است. ما مدت زیادی را برای تشییع و احترام به مردمی که سه روز به مصلی آمده اند اختصاص می دهیم.

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