به گزارش ایلنا، در پی دریافت گزارشی از یکی از روستا‌های شهرستان مهرستان مبنی بر وقوع کودک‌آزاری و انداختن دو کودک خردسال، یک برادر و خواهر حدوداً سه و پنج ساله، به داخل یک حلقه چاه آب توسط نامادری آنان، جواد نوری رئیس حوزه قضایی شهرستان مهرستان با حضور فوری در محل حادثه، دستورات ویژه قضایی را برای رسیدگی سریع به موضوع صادر کرد.

در این حادثه، کودک پسر بر اثر شدت جراحات وارده در همان دقایق نخست جان خود را از دست داد، اما خواهر وی با تلاش نیرو‌های امدادی از داخل چاه خارج و از مرگ نجات یافت.

رئیس حوزه قضایی مهرستان با اشاره به حساسیت موضوع و جریحه‌دار شدن افکار عمومی اظهار داشت: از همان دقایق اولیه پس از اطلاع از وقوع حادثه، با صدور دستورات قضایی لازم، اقدامات تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد و در کمتر از چند ساعت، نامادری این دو کودک توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

جواد نوری افزود: دستگاه قضایی با هر شخصی که در این پرونده مرتکب جرم شده باشد، مطابق قانون، بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد و رسیدگی به این پرونده تا احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت با دقت و سرعت ادامه خواهد یافت.