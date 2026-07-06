عامل پیروزی و توفیقات نظام جمهوری اسلامی در طول ۴۷ سال، وحدت و انسجام بوده است

شهریار حیدری نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره توصیه رهبر شهید انقلاب مبنی بر حفظ انسجام و وحدت ملی و عدم دو قطبی سازی گفت: مولفه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، از اساس، بخش وحدت بوده است. از اول انقلاب، این موضوع مورد تأکید حضرت امام بود و به مرور هم همواره مورد تأکید امام شهید بوده و بارها روی این موضوع تأکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: این مسئله الهام‌گرفته از خود قرآن و از احادیث و روایاتی است که در دنیای اسلام بر آن تأکید شده است. بنابراین اگر فرمایش امام و امام شهید را در این موضوع بسیار زیاد می‌بینیم، به خاطر همین تأکیدی است که دین اسلام دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: عامل پیروزی و توفیقات نظام جمهوری اسلامی در همه عرصه‌های داخلی و خارجی در طول ۴۷ سال، همین وحدت و انسجام بوده است. هم در دوران دفاع مقدس، هم در جریان‌های مختلف و فراز و نشیب‌هایی که نظام و انقلاب داشته، همواره عامل وحدت و اتحاد مؤثر بوده است.

حیدری گفت: با توجه به اینکه طبیعتاً امروز دشمن به دنبال ایجاد نفاق و تفرقه در کشور است و مهم‌ترین مؤلفه دشمن در مقابل این وحدت و اتحاد، ایجاد تنش و تفرقه در فضای داخلی است، بنابراین باید همه جریان‌های سیاسی، افراد و اشخاص صاحب‌نظر، روی این موضوع اتفاق‌نظر داشته باشند که حتماً وحدت و اتحاد در اولویت کار و سخن این عزیزان باشد.

وی ادامه داد: گاهی اوقات از سر دلسوزی، گاهی از سر مباحث سیاسی، بحث‌هایی مطرح می‌شود سهوا و یا تعمداً مسائلی بیان می‌شود که منجر به تنش در فضای سیاسی شده و اثر منفی بر وحدت دارد. این‌ها به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

این فعال سیاسی گفت: با توجه به تأکید دین مبین اسلام، هم امام راحل و هم امام شهید، قطع یقین بیش از هر زمان دیگری در فضای امروز سیاسی کشور، نیازمند وحدت و اتحاد هستیم. خیلی از مباحث و مسائلی که امروز دشمن منتظر آن است، بحث تفرقه و نفاق است. ما با علم و آگاهی به این موضوعات و اینکه دشمن در واقع به دنبال تنش در فضای سیاسی کشور از طریق ایجاد نفاق است، باید حواسمان جمع باشد و با دغدغه و نگرانی، بالاخره مبحث وحدت را در اولویت کارمان قرار دهیم.

حیدری با تاکید بر لزوم حفظ وحدت از سوی رهبر شهید انقلاب گفت: واقعیت این است که عامل توفیقات نظام در همه عرصه‌ها، چه سیاسی، چه امنیتی و چه بین‌المللی، همین حفظ وحدت و اتحاد بوده که مورد تأکید امام شهید هم بوده است.

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