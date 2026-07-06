پزشکیان:
حضور مردم در تشییع رهبر شهید، پیمانی برای ادامه راه است
رئیس جمهور گفت:حضور گسترده مردم در آیین تشییع را گویاترین پیام به جهانیان دانست و تأکید کرد که این مراسم وداع نیست، بلکه تجدید پیمانی برای ادامه راه و آرمانهای ایشان است.
به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان در گفتوگو با رسانه رسمی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، تصریح کرد: شهادت رهبر عزیزمان، خانواده گرامی ایشان و دیگر عزیزانی را که در این جنگ جان خود را در راه عزت و سربلندی ایران و اسلام از دست دادند، تسلیت عرض میکنم.
وی افزود: دشمن با ورود به این جنگ، جغرافیای منطقه را بر هم ریخت، اما در واقع وحدت و انسجام میان مسلمانان را قوت بخشید و حتی مردم جهان را نسبت ادعاهای حقوق بشری خود آگاه کرد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه دشمن در این جنگ ثابت کرد که مباحث آزادی و حقوق بشری که مطرح میکند، دروغی بیش نیست و ادامه داد: عامل تمام جنایاتی که در منطقه صورت میگیرد، صهیونیستها هستند که البته این امر با پشتیبانی آمریکا و کشورهای اروپایی صورت میگیرد.
پزشکیان با اشاره به برگزاری آیین پرشکوه وداع با آقای شهید ایران، اظهار داشت: هیچ چیز گویاتر از زبان رفتار نیست. ممکن است افراد حرفهای زیادی بزنند؛ من هم اگر بخواهم چیزی بگویم، نهایتاً عدهای فارسیزبان آن را میفهمند، اما رفتار و حضور مردم را همه دنیا میفهمند.
وی خاطر نشان کرد: این عظمت، این اشکهایی که از چشمان دختران، مردان و کودکان جاری میشود، چیزی نیست که بتوان با دستور ایجاد کرد. اشک، از درد و اندوهی برمیخیزد که در درون انسان موج میزند و دنیا این حقیقت را میبیند. گویاتر از همه حرفها و گفتگوها، رفتار مردم عزیز ما در تشییع رهبر عزیزمان است.
رئیسجمهور در پایان تاکید کرد: وقتی میگوییم وداع، من این تعبیر را قبول ندارم؛ این در حقیقت وداع نیست، بلکه پیمانی برای ادامه راه است.