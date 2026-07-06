به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از ساعات اولیه بامداد امروز با حضور انبوه مردم عزادار در مسیرهای تعیین‌شده آغاز شده و جمعیت گسترده‌ای برای وداع با پیکر ایشان در محل برگزاری مراسم حضور یافته‌اند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسیر اصلی مراسم از چهارراه تهرانپارس، خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب اسلامی، میدان آزادی و خیابان شهید لشکری امتداد دارد و تقاطع‌های منتهی به این مسیر نیز پذیرای جمعیت عزادار است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید، پرچم‌های عزا و دست‌نوشته‌هایی در گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، در آیین تشییع حضور یافته‌اند.

همچنین در طول مسیر، مواکب مردمی خدمات‌رسانی و پذیرایی از عزاداران را بر عهده دارند و نیروهای امدادی، انتظامی و اجرایی نیز برای برگزاری هرچه منظم‌تر این مراسم در محل مستقر هستند.

در این مراسم، علاوه بر شهروندان تهرانی، مردم از استان‌های مختلف کشور و همچنین از برخی کشورهای دیگر خود را به پایتخت رسانده‌اند تا در بدرقه «رهبر شهید انقلاب اسلامی» شرکت کنند. شرکت کنندگان در مراسم تشییع شعارهایی چون «ای اهل حرم میر و علمدار نیامد»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز/ خامنه‌ای شهید، پیش خداست امروز» «ای رهبر شهیدم راهت ادامه دارد، ای پدر شهیدم راهت ادامه دارد» را سر می دهند.

نیروهای امدادی، اورژانس، آتش‌نشانی، پلیس راهور، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز از ساعات اولیه بامداد در محل مستقر شده‌اند تا خدمات‌رسانی، تأمین امنیت و مدیریت تردد را در طول برگزاری این آیین بر عهده داشته باشند.

بر اساس اعلام ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبری شهید، قرار است پیکر «آقای شهید ایران» روز سه‌شنبه (۱۷ تیرماه) در شهر مقدس قم تشییع شود؛ این مراسم پس از اقامه نماز بر پیکر رهبری شهید در مسجد جمکران آغاز و تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه خواهد داشت.

قرار است روز چهارشنبه (۱۸ تیرماه)، پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به کشور عراق منتقل و در شهرهای نجف و کربلا و در حرم مطهر امام علی(ع) و حرم‌های مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) تشییع شود.

پیکر رهبر شهید، پس از تشییع در تهران، قم و عراق، روز پنجشنبه (۱۹ تیرماه) وارد مشهد الرضا (ع) خواهد شد و در جوار بارگاه منور و ملکوتی ثامن‌الحجج، حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.

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مردم عزادار از سراسر کشور با حضور در خیابان‌های تهران در آخرین روز حضور رهبر شهید انقلاب در این شهر، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی را بدرقه کردند. گفته می شود این تصاویر متعلق به لحظات پایانی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران است.

حضور فتاح در مراسم تشییع رهبر شهید

سردار حسن‌زاده در خودروی حامل پیکر شهدا

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خودروی پیکرهای مطهر به فرودگاه مهرآباد رسید

فردا شب پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان به شهر نجف می‌رسند

پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع رهبر شهید اعلام کرد: فردا شب پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان به شهر نجف می‌رسند.

وی گفت: به دلیل اولویت ایمنی و سلامت مردم، نتوانستیم مراسم تشییع تهران را از شرقی‌ترین نقطه آغاز کنیم و از اواسط خیابان آزادی وارد مسیر شدیم، از مردم شریف تهران و میهمانان صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.

حضور محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

سردار حسن زاده: ساعت ۱۷، زمان پایان مراسم تشییع در تهران است

سردار حسن‌زاده رئیس ستاد وداع و تشییع پیکر امام شهید در تهران اعلام کرد: مردم حضوری گسترده در آیین تشییع داشتند تا امام شهید را بدرقه کنند و صحنه‌ای تاریخی رقم زدند. تمامی‌برنامه‌ریزی‌ها بر این مدار بوده تا رفاه حال عاشقان امام شهید رعایت شود.

وی ادامه داد: چون قرار است تا اذان مغرب پیکر مطهر امام شهید را تا اذان مغرب به شهر مقدس قم برسانیم، برنامه‌ریزی کردیم مراسم تشییع در تهران نهایتاً تا ساعت ۱۷ به پایان برسد.

حضور علی القاصی مهر رئیس دادگستری کل استان تهران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

حضور اسکندر مومنی، وزیر کشور، در مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر آیت الله سیدعلی خامنه‌ای و خانواده مکرم ایشان

حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی

امیدواریم طی چند ساعت آینده به نقطه پایانی تشییع برسیم

سردار حسن‌زاده اعلام کرد: طی ساعات آینده خودرو حامل پیکرهای مطهر از میدان آزادی بزرگراه شهید لشگری را طی می‌کند امیدواریم طی چند ساعت آینده به نقطه پایانی تشییع برسیم.

حضور سعید جلیلی در تشییع رهبر شهید انقلاب

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نمایی هوایی از میدان آزادی تهران و جمعیت بی‌پایان مردم عزادار در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

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خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده گرامی شان به میدان آزادی رسید

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حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

حضور ناصر همتی رئیس بانک مرکزی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

حضور مجید انصاری در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

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تصاویر هوایی از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

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پدر شهیده زهرا محمدی گلپایگانی نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب در مراسم تشییع

حضور وزیر ارتباطات در جمع تشییع کنندگان پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب

حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب

حضور محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید

حضور وزیر نفت به همراه معاونانش در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

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گلباران پیکر مطهر امام مجاهد شهید و خانواده‌شان توسط مردم عزادار در خیابان آزادی تهران

حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی

حضور احمد میدری در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

حضور «رضا صالحی امیری» وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و «حسین علایی» در مراسم تشییع رهبر شهید

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حضور خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان در میان انبوه جمعیت عزادار

حضور آیت الله جنتی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

توقف خودروی حامل پیکر شهید در میدان آزادی

خودروی حامل پیکر رهبر شهیدمان دقایقی پیش به میدان آزادی رسید و هم‌اکنون در آنجا متوقف شده است.

مسئولین از مردم خواسته‌اند که در مناطق تهرانپارس، دماوند و میدان امام حسین(ع) حضور دارند، خود را به میدان آزادی برسانند.

ازدحام جمعیت و شور و شوق مردم برای رسیدن به خودروی پیکر رهبر شهیدمان وصف‌ناپذیر است و لحظاتی حماسی و فراموش‌نشدنی را رقم زده است.

محمدجعفر قائم پناه در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

حضور محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

اسحاق جهانگیری، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان، محمد اتابک، حسین افشین، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، ذبیح الله خداییان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی حضور پیدا کردند.

مشت گره کرده دانشجویان دانشگاه شریف حین برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید

حضور خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معظم ایشان

حضور آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

حضور رییس قوه قضائیه در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

ستاد برگزاری مراسم: سعی می‌کنیم پیکرها را با بالگرد از مسیر تشییع عبور بدهیم

ستاد برگزاری مراسم اعلام کرد: برنامه‌ریزی کرده بودیم که پیکرها را از میدان امام‌حسین وارد مسیر تشییع بکنیم اما این امکان فراهم نشد مردم نگران نباشند؛ بعداز رسیدن به نقطهٔ پایانی سعی می‌کنیم پیکرها را با بالگرد از مسیر تشییع عبور بدهیم.

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سنج و دمام زنی و عزاداری در میدان آزادی تهران

حضور معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

کاظمی: حضور میدانی مردم پاسخی محکم و کوبنده به تهدیدات و تجاوز وحشیانه دشمنان علیه خاک ایران است

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در آیین تشییع پیکر رهبر شهید امت گفت: مشارکت فعال دانش‌آموزان و نسل جوان در این مراسم نشان‌دهنده وفاداری عمیق ملت ایران به نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی شرایط است.

وی ادامه داد: این حضور بی‌نظیر، تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و خلف صالح و فرزند شایسته رهبر شهیدمان است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این حضور میدانی پاسخی محکم و کوبنده به تهدیدات و تجاوز وحشیانه دشمنان علیه خاک جمهوری اسلامی ایران است.

توقف خدمات در ایستگاه متروی میدان انقلاب اسلامى و تئاتر شهر به دلیل تراکم شدید جمعیت

شرکت مترو اعلام کرد: به اطلاع مسافران گرامی می‌رساند، ایستگاه متروی میدان انقلاب اسلامى و تئاتر شهر از همین لحظه، به‌دلیل تراکم شدید جمعیت در محدوده میدان و مسدود بودن مسیرهای خروجی، تا اطلاع بعدی از مدار بهره‌برداری خارج شده و پذیرش و تخلیه مسافر در این ایستگاه انجام نمی‌شود.

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شعار لبیک یا حسین علیه‌السلام مردم عزادار در کنار خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید، خیابان انقلاب در مسیر تشییع تهران

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ورود خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان به مسیر تشییع تهران در میان خیل جمعیت مردم عزادار.

خودروی حامل پیکر رهبر شهید بین انبوه جمعیت

سردار حسن زاده: پیش بینی ما تشییع دوازده ساعته است

مسیر تشییع تغییر نکرده؛ مسیر همچنان از شرق به غرب است

سردار حسن زاده گفت: حرکت خودروی حامل پیکرهای مطهر تا دقایقی دیگر آغاز می شود. مسیری که راهور برای ما باز کرده است به این صورت است که مسیر خودروی حامل پیکرهای مطهر در محور خیابان آزادی قرار خواهد گرفت. ما تلاش می‌کنیم از نزدیک‌ترین نقطه مثلا در میدان انقلاب پیکرهای شهدا را در مسیر مردم قرار دهیم.

وی با بیان اینکه مسیر تشییع از شرق به غرب است، ادامه داد: پیش بینی ما تشییع دوازده ساعته است و با آرامش پیش می رویم تا همه مردم بتوانند در این مراسم حضور داشته باشند و از همین رو از مردم می خواهم خود را با آرامش به مراسم برسانند. امیدواریم با همراهی مردم یک تشییع بی نظیر و بی بدیل را به جهانیان نشان دهیم.

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تصویری از خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانوادۀ شهیدشان

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عزاداری مردم در چهارراه ولیعصر با پرچم های سرخ خون‌خواهی

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تصاویر هوایی از حضور پرشکوه مردم در چهارراه ولیعصر (عج) برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران

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