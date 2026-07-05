بسم الله الرحمن الرحیم

انتصاب شایسته و تجدید اعتماد مقام معظم رهبری (حفظه‌الله)، به حضرتعالی، قضات و کارکنان خدوم قوه قضاییه، برای تصدی مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه، موجب خرسندی و دلگرمی خدمتگزاران دستگاه قضایی و نویدبخش استمرار مسیر تحول، تعالی و خدمت‌رسانی به مردم در پرتو رهنمودهای حکیمانه معظم‌له است.

بی‌تردید، تداوم این مسئولیت خطیر، بیانگر اعتماد عمیق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مدیریت، تعهد، اخلاص و تجارب ارزشمند حضرت‌عالی در پیشبرد مأموریت‌های اساسی دستگاه قضایی و تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، گسترش سلامت اداری و قضایی و اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام در حوزه عدالت است.

اینجانب، این انتصاب مبارک را صمیمانه به محضر حضرتعالی تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و تحت زعامت حکیمانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، رهبر معظم انقلاب اسلامی توفیق روزافزون، سلامتی و مزید تأییدات الهی را برای جنابعالی در استمرار خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اعتلای دستگاه قضایی و تحقق هرچه بیشتر عدالت و احقاق حقوق مردم مسئلت دارم.

همچنین متن پیام حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای دام عزه العالی

با عرض سلام و تحیت.

انتصاب مجدد جنابعالی از سوی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (دام ظله العالی) به ریاست قوه قضائیه که از ارکان مهم و اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در شرایط حساس کنونی که کشور در یک جنگ ترکیبی تمام عیار، مورد هجمه مستکبرین عالم خصوصاً آمریکای جنایت کار و اسرائیل کودک کش قرار گرفته و در دوره‌ای که دشمن به شدت به دنبال ایجاد شکاف در صفوف یک پارچه امت مبعوث شده و داغدار شهادت قائد عظیم الشان خود می‌باشد، که نقش بی بدیل قوه قضاییه را در تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تعمیق ارزش‌های اسلامی دو چندان می‌سازد، حکایت از حسن اعتماد ویژه معظم له به جنابعالی دارد.

قطعاً علی رغم تلاش‌های ارزشمند جنابعالی و همکاران محترمتان در سال‌های گذشته که موجب ارتقاء چشمگیر اجرای عدالت و افزایش امید مردم به عدلیه گردیده، همچنان مشکلات، موانع و نارسایی‌های فراوانی در مسیر اجرای عدالت وجود دارد و بی شک عبور از آنها همتی والا، اراده‌ای پولادین، تلاشی بی وقفه، بصیرتی جامع می‌خواهد، که بحمدالله در وجود جنابعالی مستجمع گردیده، برخورداری از فقاهت و علم و عمل توأم با تجربیات گران سنگ آن عالم وارسته در سطوح مختلف امر قضا، و مدیریت مدبرانه جنابعالی در دوره اول ریاست عالیه بر این قوه گران سنگ همه و همه دستمایه ارزشمندی است که حرکت مؤثر، سازنده و مقتدرانه قوه قضابیه را در دوره جدید تضمین می‌کند.

اینجانب به عنوان سربازی کوچک در قوه قضاییه برخود لازم می‌دانم انتصاب شایسته جنابعالی را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برایتان در سایه سار عنایات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم (روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) و تحت رهبری‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله العالی) توفیق روز افزون در بسط و اجرای عدالت و خدمت به آحاد ملت خواهانم.