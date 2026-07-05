پیامهای معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به محسنی اژهای
معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پی انتصاب مجدد حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه پیامهای جداگانهای صادر کردند.
به گزارش ایلنا، متن پیام حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتصاب شایسته و تجدید اعتماد مقام معظم رهبری (حفظهالله)، به حضرتعالی، قضات و کارکنان خدوم قوه قضاییه، برای تصدی مسئولیت خطیر ریاست قوه قضاییه، موجب خرسندی و دلگرمی خدمتگزاران دستگاه قضایی و نویدبخش استمرار مسیر تحول، تعالی و خدمترسانی به مردم در پرتو رهنمودهای حکیمانه معظمله است.
بیتردید، تداوم این مسئولیت خطیر، بیانگر اعتماد عمیق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مدیریت، تعهد، اخلاص و تجارب ارزشمند حضرتعالی در پیشبرد مأموریتهای اساسی دستگاه قضایی و تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، گسترش سلامت اداری و قضایی و اجرای دقیق سیاستهای کلی نظام در حوزه عدالت است.
اینجانب، این انتصاب مبارک را صمیمانه به محضر حضرتعالی تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) و تحت زعامت حکیمانه حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله)، رهبر معظم انقلاب اسلامی توفیق روزافزون، سلامتی و مزید تأییدات الهی را برای جنابعالی در استمرار خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اعتلای دستگاه قضایی و تحقق هرچه بیشتر عدالت و احقاق حقوق مردم مسئلت دارم.
همچنین متن پیام حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای دام عزه العالی
با عرض سلام و تحیت.
انتصاب مجدد جنابعالی از سوی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (دام ظله العالی) به ریاست قوه قضائیه که از ارکان مهم و اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار میرود، در شرایط حساس کنونی که کشور در یک جنگ ترکیبی تمام عیار، مورد هجمه مستکبرین عالم خصوصاً آمریکای جنایت کار و اسرائیل کودک کش قرار گرفته و در دورهای که دشمن به شدت به دنبال ایجاد شکاف در صفوف یک پارچه امت مبعوث شده و داغدار شهادت قائد عظیم الشان خود میباشد، که نقش بی بدیل قوه قضاییه را در تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تعمیق ارزشهای اسلامی دو چندان میسازد، حکایت از حسن اعتماد ویژه معظم له به جنابعالی دارد.
قطعاً علی رغم تلاشهای ارزشمند جنابعالی و همکاران محترمتان در سالهای گذشته که موجب ارتقاء چشمگیر اجرای عدالت و افزایش امید مردم به عدلیه گردیده، همچنان مشکلات، موانع و نارساییهای فراوانی در مسیر اجرای عدالت وجود دارد و بی شک عبور از آنها همتی والا، ارادهای پولادین، تلاشی بی وقفه، بصیرتی جامع میخواهد، که بحمدالله در وجود جنابعالی مستجمع گردیده، برخورداری از فقاهت و علم و عمل توأم با تجربیات گران سنگ آن عالم وارسته در سطوح مختلف امر قضا، و مدیریت مدبرانه جنابعالی در دوره اول ریاست عالیه بر این قوه گران سنگ همه و همه دستمایه ارزشمندی است که حرکت مؤثر، سازنده و مقتدرانه قوه قضابیه را در دوره جدید تضمین میکند.
اینجانب به عنوان سربازی کوچک در قوه قضاییه برخود لازم میدانم انتصاب شایسته جنابعالی را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برایتان در سایه سار عنایات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم (روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) و تحت رهبریهای داهیانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی حاج سید مجتبی حسینی خامنهای (دام ظله العالی) توفیق روز افزون در بسط و اجرای عدالت و خدمت به آحاد ملت خواهانم.