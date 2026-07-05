به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیردریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی ارتش در بازدید از موکب نیروی دریایی ارتش، گفت: از نخستین روز اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت، تمامی تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زائران با هماهنگی ستاد ارتش و به‌صورت منسجم و فشرده به اجرا درآمده و خدمات مورد نیاز مردم پیش بینی شده است.

وی افزود: خدمات پیش‌بینی‌شده شامل برپایی موکب، پشتیبانی از بیمارستان صحرایی، توزیع آب و انواع نوشیدنی، صبحانه، ناهار، چای و سایر اقلام مورد نیاز زائران است تا خستگی شرکت‌کنندگان در مراسم به حداقل برسد.

امیردریاداربمانی با اشاره به تداوم این خدمات گفت: اگرچه مراسم طی دو تا سه روز در تهران برگزار می‌شود، اما نیروی دریایی با پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بیش از یک هفته خدمات‌رسانی و پذیرایی از زائران را ادامه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت شهادت فرمانده شهید انقلاب اسلامی، تأکید کرد: با تمام توان راه فرمانده شهید در نیروی دریایی ارتش ادامه خواهد یافت و نیروهای مسلح برای پاسخ به عاملان این جنایت آمادگی کامل دارند.

انتهای پیام/