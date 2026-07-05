خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین نیروی دریایی ارتش:

راه فرمانده شهید در نیروی دریایی ارتش ادامه خواهد یافت

راه فرمانده شهید در نیروی دریایی ارتش ادامه خواهد یافت
کد خبر : 1809178
لینک کوتاه کپی شد.

امیر دریادار بمانی گفت: با تمام توان راه فرمانده شهید در نیروی دریایی ارتش ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیردریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی ارتش در بازدید از موکب نیروی دریایی ارتش، گفت: از نخستین روز اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت، تمامی تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زائران با هماهنگی ستاد ارتش و به‌صورت منسجم و فشرده به اجرا درآمده و خدمات مورد نیاز مردم پیش بینی شده است.

وی افزود: خدمات پیش‌بینی‌شده شامل برپایی موکب، پشتیبانی از بیمارستان صحرایی، توزیع آب و انواع نوشیدنی، صبحانه، ناهار، چای و سایر اقلام مورد نیاز زائران است تا خستگی شرکت‌کنندگان در مراسم به حداقل برسد.

امیردریاداربمانی با اشاره به تداوم این خدمات گفت: اگرچه مراسم طی دو تا سه روز در تهران برگزار می‌شود، اما نیروی دریایی با پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بیش از یک هفته خدمات‌رسانی و پذیرایی از زائران را ادامه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت شهادت فرمانده شهید انقلاب اسلامی، تأکید کرد: با تمام توان راه فرمانده شهید در نیروی دریایی ارتش ادامه خواهد یافت و نیروهای مسلح برای پاسخ به عاملان این جنایت آمادگی کامل دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی