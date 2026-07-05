پیام مجلس خبرگان رهبری به مناسبت بدرقه و وداع با امام شهید امت
مجلس خبرگان رهبری در پیامی بر استمرار حضور مردم مبعوث شده در آیین وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و حفظ روحیه انتقام و خونخواهی آقای شهید ایران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا،متن پیام مجلس خبرگان رهبری به مناسبت بدرقه و وداع با امام شهید امت به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
مردم شریف، مؤمن و همیشه در صحنه ایران اسلامی!
حضور گسترده، باشکوه و مسئولانه شما در آیین بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، صحنهای ماندگار از #همبستگیملی، وفاداری و دلدادگی به آرمانها و پاسداشت ارزشهای دینی و انقلابی ایرانیان را در پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشت.
بیتردید، این حضور پرشور و آگاهانه، جلوهای درخشان از قدرشناسی و انسجام ملت عزیز ایران را در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر این کشور سربلند رقم زد و بار دیگر نشان داد که پیوند میان مردم و حاکمان إلهی و نیز ارزشهای دینی و انقلابی، پیوندی عمیق و استوار است که ریشه در باطنِ پاک و دینمدار مردم این مرز و بوم دارد.
مجلس خبرگان رهبری مجدداً با تسلیت و تبریک شهادت قائد شهید امت حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) به خانواده و فرزندان والامقام آن امام شهید به ویژه خلف صالح ایشان حضرت آیتالله امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) و تأکید بر همدلی و حفظ روحیه انتقام و #خونخواهی آقای شهید ایران و استمرار این روحیهِ برگرفته از غیرت ایرانی و اسلامی از آحاد مردم بزرگ ایران، خانوادههای معزز شهدا، علمای اعلام، ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، اصناف، جوانان، بانوان و تمامی امت مبعوث شده ایران قدردانی میکند و از امت شهیدپرور ایران میخواهد که با استمرار حضور همدلانه خود در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید خامنهای عزیز و خانواده محترم ایشان در شهرهای تهران، قم و آیین تدفین آن رهبر فرزانه و حکیم والاتبار در جوار مجضع نورانی امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیة و الثناء) شرکتی پرشور داشته باشند تا بزرگترین تشییع قرن را که مصداق تعظیم شعائر دینی است بجا آورند و ضمن بیعت با مقام معظم رهبری (حفظه الله)، خاری در چشم دشمنان و قاتلان خبیث این زعیم بزرگوار شیعه، نایب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبر إلهی ـ مردمی در قرن حاضر باشند بعون الله تعالی و توفیقه.
از خداوند متعال، عزت، سربلندی، وحدت و توفیق روزافزون ملت بزرگ ایران را مسئلت داریم و امیدواریم این همبستگی و همدلی، همواره مایه اقتدار، پیشرفت و آرامش کشور عزیزمان باشد.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
محمدعلی موحدی کرمانی
مجلس خبرگان رهبری