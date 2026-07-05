پیام تبریک سرپرست وزارت دفاع به حجتالاسلام محسنی اژهای
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور پیامی، انتصاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انتصاب مجدد جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای( مد ظله العالی) به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را که بیانگر اعتماد معظمله به سوابق، تلاشهای ارزشمند، مخلصانه، مدیریت صادقانه و جهادی جنابعالی در این مسئولیت خطیر است، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بیتردید انتظارات، مطالبات و تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب بر استمرار مسیر بالندگی، شکوفایی و ارتقای کارآمدی وتحول دستگاه قضایی، مسئولیتی مضاعف برای تحقق عدالت، صیانت از حقوق ملت ایران در داخل و خارج از کشور و عرصه های بین المللی، استحکام حاکمیت قانون و افزایش اعتماد عمومی بر عهده آن قوه قرار داده است.
امید است با همت بلند جنابعالی، قضات شریف و کارکنان خدوم قوه قضاییه، در پرتو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و عنایات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف)، روند تحول دستگاه قضایی با شتابی بیش از پیش تداوم یافته و مردم ولایتمدار،شهید پرور و عدالتخواه ایران اسلامی از ثمرات و برکات ارزشمند آن بهرهمند شوند.
اینجانب ضمن دعا و آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی، آمادگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را برای تقویت تعاملات و همکاریها در راستای تحقق عدالت، صیانت از امنیت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارم.»