وی ادامه داد: خداوند ان‌شاءالله رهبر شهید را با شهدای کربلا محشور کند و ما را قدردان خون عظیمی که بر زمین ریخته شد، قرار دهد تا بتوانیم پرچمی را که ایشان بیش از 40 سال در دست داشتند، با افتخار در دست بگیریم و این مسیر را ادامه دهیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این پرسش که «اگر بخواهید یک قول به رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب بدهید، آن قول چیست؟» تصریح کرد: قول می‌دهیم آن‌گونه که شایسته است، راه، اندیشه و مشی ایشان را ادامه دهیم، عزتی را که برای ملت فراهم کردند حفظ کنیم و در کنار فرزند ایشان و رهبر معظم انقلاب، پربارتر از گذشته سربازی کنیم. این مسیر را ملت بزرگ ایران پیش خواهند برد و ما نیز سربازان کوچکی در کنار ملت هستیم.