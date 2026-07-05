دبیر شورای عالی امنیت ملی:
عزتی را که رهبر شهید برای ملت فراهم کردند، حفظ میکنیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: قول میدهیم عزتی را که رهبر شهید برای ملت ایران فراهم کردند، حفظ کنیم و در کنار فرزند ایشان و رهبر معظم انقلاب، پربارتر از گذشته سربازی کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدباقر ذوالقدر در حاشیه مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای امام خمینی(ره) تهران، در پاسخ به این پرسش که «آیا باور میکردید روزی بر پیکر رهبر شهید نماز بخوانید؟» اظهار کرد: خیر؛ انسان هنوز هم احساس میکند آقا هستند، تشریف میآورند و مانند همیشه نماز را اقامه میکنند.
وی ادامه داد: خداوند انشاءالله رهبر شهید را با شهدای کربلا محشور کند و ما را قدردان خون عظیمی که بر زمین ریخته شد، قرار دهد تا بتوانیم پرچمی را که ایشان بیش از 40 سال در دست داشتند، با افتخار در دست بگیریم و این مسیر را ادامه دهیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این پرسش که «اگر بخواهید یک قول به رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب بدهید، آن قول چیست؟» تصریح کرد: قول میدهیم آنگونه که شایسته است، راه، اندیشه و مشی ایشان را ادامه دهیم، عزتی را که برای ملت فراهم کردند حفظ کنیم و در کنار فرزند ایشان و رهبر معظم انقلاب، پربارتر از گذشته سربازی کنیم. این مسیر را ملت بزرگ ایران پیش خواهند برد و ما نیز سربازان کوچکی در کنار ملت هستیم.