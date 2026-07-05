اعتماد رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه بیانگر رضایت از عملکرد قوه است

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتصاب مجدد و ابقای شایسته جناب حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، که با حکم حکیمانه و اعتماد مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و همراه با توصیه‌های راهبردی معظم‌له در زمینه استمرار تحول، اجرای عدالت، مبارزه قاطع و بدون تبعیض با فساد، تکریم مردم، احقاق حقوق عامه، اهتمام به حقوق و آزادی‌های مشروع، استفاده از نیروهای مؤمن، انقلابی و کارآمد و پیگیری دقیق اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه صادر شد، را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

اعتماد رهبر معظم انقلاب به جناب‌عالی، بیانگر رضایت معظم‌له از عملکرد قوه قضاییه در سال‌های گذشته و تأکیدی بر استمرار مسیر تحول‌آفرین این دستگاه مهم حاکمیتی است؛ مسیری که با مدیریت مدبرانه جناب‌عالی، دستاوردهای ارزشمندی را برای نظام قضایی کشور به همراه داشته است.

در پنج سال گذشته، قوه قضاییه با رویکردی تحول‌گرا و مردم‌محور، اقدامات مؤثری را در حوزه‌های مختلف به انجام رساند که از جمله می‌توان به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توسعه دادرسی الکترونیک و هوشمندسازی خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، تقویت نظارت بر حسن اجرای قوانین، گسترش صلح و سازش و استفاده از نهادهای میانجی‌گری، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، حمایت از حقوق عامه، ارتقای صیانت از حقوق شهروندی، مقابله قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری، حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری و تولید، پیگیری اجرای قوانین، آزادسازی واحدهای تولیدی راکد، تقویت بازرسی‌های میدانی، رسیدگی به مطالبات مردمی از طریق سفرهای استانی و ارتباط مستقیم با مردم و نیز ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد درون‌سازمانی اشاره کرد.

همچنین تعامل سازنده قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در اصلاح و روزآمدسازی قوانین، از جمله در حوزه آیین دادرسی، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حمایت از حقوق بزه‌دیدگان، توسعه نهادهای ارفاقی، تقویت ضمانت اجرای حقوق شهروندی و رفع خلأهای قانونی، از نقاط قوت این دوره به شمار می‌رود و زمینه ارتقای کارآمدی نظام عدالت را فراهم ساخته است.

بی‌تردید استمرار این مسیر، با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند گذشته و اجرای دقیق رهنمودهای مقام معظم رهبری، می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی، استحکام حاکمیت قانون، ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی، صیانت هرچه بیشتر از حقوق مردم و تحقق عدالت فراگیر در کشور شود.

اینجانب ضمن تبریک این انتصاب شایسته، آمادگی کامل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را برای استمرار همکاری‌های تقنینی، اصلاح و تنقیح قوانین، رفع موانع حقوقی، حمایت از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و تحقق منویات مقام معظم رهبری اعلام می‌دارم.

از خداوند متعال، دوام توفیقات جناب‌عالی و تمامی قضات، مدیران و کارکنان خدوم دستگاه قضایی را در مسیر اجرای عدالت، احقاق حق، صیانت از حقوق ملت، مقابله با فساد و خدمت خالصانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تحت عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسئلت دارم.

محمد سرگزی

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی