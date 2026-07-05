تعطیلی پارکینگ های حرم مطهر امام رضا (ع) تا اطلاع ثانوی
همه پارکینگ های حرم مطهر رضوی شامل پارکینگ های شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ (خودرویی و موتوری) و همچنین پارکینگ خدام، از امروز ۱۴ تیرماه، تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی گفت: تمامی پارکینگ های حرم در راستای اجرای طرح اسکان و خدمت رسانی به زائران و عزادارانی که برای حضور در مراسم تشییع قائد شهید به مشهد مقدس مشرف شده اند، تعطیل شد.
حجت الاسلام مسلم هوشنگی افزود: بر این اساس پارکینگ های شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ (خودرویی و موتوری) و همچنین پارکینگ خدام، از ساعت ۱۳ امروز ۱۴ تیرماه، تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.