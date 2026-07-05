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اصل ۱۵۷ قانون اساسی در مورد طول مدت انتصاب رئیس قوه قضاییه چه می‌گوید؟

اصل ۱۵۷ قانون اساسی در مورد طول مدت انتصاب رئیس قوه قضاییه چه می‌گوید؟
کد خبر : 1809144
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در اصل ۱۵۷ قانون اساسی به موضوع انتصاب رئیس قوه قضاییه اشاره شده است و می‌گوید: به منظور انجام مسئولیت‌‌های قوه قضاییه، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌‌نماید.

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به قوه قضاییه است. در فصل مربوط به قوه قضاییه و اصل ۱۵۷ قانون اساسی به موضوع انتصاب رئیس قوه قضاییه اشاره شده است.

حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی که به تاریخ سیزدهم تیر ماه صادر شده است، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.

در ابتدای متن حکم رهبر انقلاب اسلامی خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای آمده است: با قدردانی از تلاش‌های ارزشمند و صادقانه‌ی جنابعالی، به استناد اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، جنابعالی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب می‌کنم.

اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: به منظور انجام مسئولیت‌‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.

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