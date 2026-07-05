تبریک قالیباف به محسنی اژهای
قالیباف رئیس مجلس در پیامی به مناسبت انتصاب مجدد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه تاکید کرد: استمرار مدیریت جنابعالی میتواند زمینهساز تعمیق روند تحقق هرچه بیشتر اهداف متعالی دستگاه قضایی باشد.
به گزارش ایلنا، متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، جناب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
انتصاب شایسته و تمدید اعتماد رهبر معظم انقلاب به جنابعالی در استمرار مسئولیت خطیر ریاست قوه قضائیه که بیانگر اعتماد به کارنامه ارزشمند و تجربه گرانسنگ حضرتعالی در مسیر تحقق عدالت و خدمت به مردم است، موجب خرسندی اینجانب گردید.
بیتردید، دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مأمن احقاق حق، پناهگاه مظلومان و پشتوانه امنیت، آرامش و اعتماد عمومی است و توفیق آن مجموعه در انجام رسالت خطیر خویش، نقشی تعیینکننده در استحکام بنیانهای حکمرانی اسلامی، صیانت از حقوق مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور دارد.
در سالهای اخیر، اهتمام جنابعالی به تحقق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، گسترش عدالت، تسریع در رسیدگی به پروندهها، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، مبارزه قاطع با فساد، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، نویدبخش افقی در مسیر ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد عمومی به این قوه بوده است.
امروز که قوه قضائیه با اتکا به رهنمودهای امام شهید امت (رضوان الله تعالی علیه ) و رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) و بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند قضات، مدیران و کارکنان متعهد خود، گامهای مؤثری در مسیر تحول، اصلاح ساختارها و تحقق عدالت برداشته است، استمرار مدیریت جنابعالی میتواند زمینهساز تعمیق این روند و تحقق هرچه بیشتر اهداف متعالی دستگاه قضایی باشد.
نمایندگان مردم شریف و سرافراز ایران در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد نظارتی و تقنینی، همکاری نزدیکی با دستگاه قضا داشته و دارند و در تحقق مبارزه قاطعانه با فساد و توسعه و تعالی عدالت اجتماعی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.
اینجانب ضمن تبریک این انتصاب، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف کشور، تحت عنایات حضرت ولیعصر ارواحنا فداه و رهنمودهای حکیمانه رهبرمعظمانقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای حفظهالله تعالی، مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی