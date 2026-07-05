معاون جبهه آزادی فلسطین در دیدار با قالیباف:
اقدامات قاطع ایران جنگ در لبنان و فلسطین را متوقف کرد
معاون جبهه آزادی فلسطین با قالیباف دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح یکشنبه، ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، در حاشیه مراسم وداع و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی، با هیات بلندپایه جبهه مردمی برای آزادی فلسطین به سرپرستی «جمیل مزهر»، معاون دبیرکل این جبهه، دیدار و گفتوگو کرد.
محمدباقر قالیباف در این دیدار ضمن خوشآمدگویی و قدردانی از حضور هیات فلسطینی، با اشاره به شرایط حساس کنونی و داغ شهادت رهبر انقلاب اسلامی، گفت: سفر شما در این مقطع، نشاندهنده تداوم هماهنگیها و ارتباطات عمیق میان اجزای جبهه مقاومت است. موضوع فلسطین، دغدغه اصلی و بنیادین جامعه انقلابی ایران، چه پیش از پیروزی انقلاب و چه پس از آن بوده و همچنان در کانون توجه ما قرار دارد.
رئیس مجلس در تبیین سیاستهای جمهوری اسلامی تصریح کرد: امام خمینی (ره) در آغاز نهضت انقلاب اسلامی در سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱، موضوع فلسطین را بهطور مبسوط مطرح کردند و پس از پیروزی انقلاب نیز همین مسیر با جدیت دنبال شد و فلسطین موضوع اصلی جهان اسلام است و امروز نیز فلسطین به موضوعی جهانی بدل شده است.
قالیباف با رد هرگونه اختلاف میان شیعه و سنی در مسیر مقاومت، گفت: انقلاب اسلامی در عمل ثابت کرده است که تفاوتی میان شیعه و سنی قائل نیست. ما نه تنها با برادران اهل سنت خود در پیوند و وحدت هستیم، بلکه برای حفظ آن جانفشانی کرده و خون میدهیم. حضور و اثرگذاری شهید سلیمانی در سوریه، عراق، لبنان و غزه، گواهی روشن بر این مدعاست.
وی افزود: امروز جبهه مقاومت یکپارچه است و ما در قبال امنیت و سرنوشت تمامی اضلاع این جبهه، از جمله غزه، لبنان، یمن و عراق، مسئولیت داریم. در جریان تحولات اخیر، حزبالله لبنان با تصمیم خود و در واکنش به حمله دشمن صهیونیستی به جمهوری اسلامی، وارد جنگ شد و با تقدیم ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار مجروح، ایستادگی تاریخی از خود نشان داد.
رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان خاطرنشان کرد: در توافقنامه آتشبسی که با طرفهای مقابل حاصل شد، ما بر حفظ منافع متحدان خود و پایان جنگ در تمامی جبههها تأکید داشتیم. جمهوری اسلامی ایران همانگونه که از توانمندیهای دفاعی و موشکی خود محافظت میکند، به همان نسبت نیز از کلیت جبهه مقاومت دفاع خواهد کرد. در گفتگوهای اولیه با طرفهای درگیر، موضوع مرحله دوم صلح و رسیدگی به وضعیت غزه بهعنوان یک اولویت قطعی مطرح شده و ما این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
جمیل مزهر، معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، در این دیدار با ابراز تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، تأکید کرد: شهادت ایشان خسارت بزرگی برای تمامی مستضعفان جهان بود، اما خون ایشان راه را برای پیروزی در برابر دشمن آمریکایی و صهیونی هموار کرد. این پیروزی محصول وحدت ملت ایران، استحکام رهبری و نقشآفرینی نیروهای مسلح و سپاه پاسداران بود که اراده خود را به دشمن تحمیل کردند.
وی خطاب به قالیباف افزود: نقش شما در رهبری تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران و تثبیت معادله جدید در منطقه، بسیار تعیینکننده بود. ما شاهد بودیم که چگونه با اقداماتی قاطع، جنگ در لبنان و فلسطین متوقف شد. روح فلسطین در ضمیر رهبران جمهوری اسلامی زنده است و توافق اخیر، گامی عظیم و مهم محسوب میشود.
مزهر با تأکید بر وضعیت نگرانکننده غزه، تصریح کرد: دشمن صهیونی به دلیل ناتوانی در حمله به لبنان و ایران، غزه را به عنوان ضعیفترین حلقه در دسترس خود قرار داده است. با توجه به فضای انتخاباتی در رژیم صهیونیستی، احتمال از سرگیری جنایت و نسلکشی در غزه وجود دارد.
ابوجهاد، عضو هیئت فلسطینی نیز در ادامه گفت: ما شاهد مهارتهای دیپلماتیک و نظامی حضرتعالی بودهایم از جمله در میدان دیپلماسی و در سوئیس که با هوشمندی، پروژههای طرف مقابل را به شکست کشاندید. دشمنی که روزی از بازگشت ایران به عصر حجر سخن میگفت، امروز برای ارتباط با مسئولان جمهوری اسلامی تلاش میکند.
وی گفت: ما به شما اطمینان میدهیم که تمامی گروههای مقاومت فلسطین، حامی جمهوری اسلامی هستند و مردم فلسطین به شما امید بستهاند. /